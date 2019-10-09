AB üyesi ülkeler operasyona soğuk…AB Türkiye’nin olası Suriye operasyonundan kaygılı

Avrupa Birliği, Türkiye’nin Suriye’ye düzenleyeceği olası askeri harekâtın sığınmacı akınına yol açmasından endişeli. Lüksemburg Dışişleri Bakanı Asselborn sığınmacıların Suriye’ye gönderilmemesi konusunda da uyardı.

Avrupa Birliği’ne (AB) üye ülkelerinin içişleri bakanlarının Salı günü Lüksemburg’da yaptığı toplantıda, Yunanistan, Bulgaristan ve Kıbrıs Cumhuriyeti ortak bir açıklama ile Ege Denizi’nin Avrupa’ya gelmek isteyen sığınmacıların yine ana güzergâhı olduğuna dikkat çekti.

Yunanistan’ın Göçten Sorumlu Bakan Vekili Yorgo Kumuçakos, Yunanistan’a gelen sığınmacıların sayısının Mayıs ayından bu yana yüzde 240 arttığını belirterek, “Karşılaştığımız zorluğun boyutlarını tahmin edersiniz” şeklinde konuştu.

https://www.dw.com/tr/ab-t%C3%BCrkiyenin-olas%C4%B1-suriye-operasyonundan-kayg%C4%B1l%C4%B1/a-50748875

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Avrupa’dan Türkiye’ye Suriye’de Operasyon Uyarısı

Avrupa Birliği ve Fransa, Türkiye’yi, Suriye’de, Fırat’ın doğusuna düzenlemeyi askeri operasyon konusunda uyardı. AB, “Her türlü çatışma Suriye halkının acısını artıracaktır” derken, Fransız Dışişleri de, “operasyonun IŞİD’ı yeniden güçlendireceği” uyarısı yaptı.

AB Dışişleri Yüksek Komiseri Federica Mogherini’nin sözcüsü Maja Kocijancic, “Bölgedeki çatışmaların ve düşmanlıkların yeniden başlatılmasının, “Suriye halkının çektiği acıyı daha da şiddetlendireceği, krizin çözümü çabalarına da darbe vuracağını” belirtti.

“Türkiye’nin meşru kaygısını biliyoruz ama…”

Operasyonun yeni göçlere de neden olabileceği uyarısında bulunan Maja Kocijancic, konunun bugün Lüksemburg’da yapılacak AB Dışişleri Bakanları toplantısının gündemine alındığını da sözlerine ekledi: “Sivillerin korunması ve bölge genelinde insani yardım kuruluşlarının erişiminin sağlanması için düşmanlıkların durmasını istiyoruz. Türkiye’nin güvenliği konusundaki meşru kaygılarını biliyoruz. Ama her zaman, bölgedeki sorunların kalıcı çözümünün askeri yollardan olamayacağını da söyledik” dedi.

Fransa: “Endişe duyuyoruz”

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna düzenlemesi beklenen operasyonla ilgili bir açıklama yaparak, “Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda tek taraflı askeri operasyon düzenleyeceği haberinden derin endişe duyuyoruz. Türkiye’yi, parçası olduğu “IŞİD’e Karşı Küresel Koalisyonun” çıkarlarına aykırı bir girişimden kaçınmaya çağırıyoruz” dedi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı sözcülüğünden yapılan açıklamada, tek taraflı herhangi bir girişimin, insani olarak önemli sonuçları olabileceğine ve mültecilerin geldikleri topraklara “güvenli ve gönüllü olarak” geri dönmeleri için şartları ortadan kaldıracağına dikat çekildi.

https://www.amerikaninsesi.com/a/turkiye-amerika-fransa-suriye-erdogan-ab-avrupa-birligi/5113798.html

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-49982069

https://tr.sputniknews.com/avrupa/201910091040347562-italya-turkiyenin-suriyeye-harekat-planlarindan-dolayi-endiseliyiz/

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Merkel hükümetinin Türkiye ikilemi

Türkiye’nin Suriye’ye operasyon hazırlığı ve “mülteci akınını ancak güvenli bölge ile önleyebilirim” argümanı, Alman hükümetini sancılı bir ikileme soktu. Muhalefet ise Merkel’e “şantaja boyun eğme” çağrısı yapıyor.

https://www.dw.com/tr/merkel-h%C3%BCk%C3%BCmetinin-t%C3%BCrkiye-ikilemi/a-50742755