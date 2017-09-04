AB üyesi Güney Avrupa ülkeleri zirve toplantısı Güney Kıbrıs’ta yapılacak

Güney Avrupa’daki 7 ülkenin liderlerinin katılacağı zirve toplantısının, 10 Ekim’de Güney Kıbrıs’ta yapılacağı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Malta liderlerinin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in daveti üzerine adaya geleceğini yazdı.

Haberde, zirve toplantısının “Kıbrıs için çifte önem arz ettiği”; ilk sırada Kıbrıs sorunu olmak üzere ikili düzeyde bir dizi önemli konunun ele alınacağı ve çoklu düzeyde de Avrupa’nın gündemindeki önemli konuların görüşüleceği kaydedildi.