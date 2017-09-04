AB üyesi Güney Avrupa ülkeleri zirve toplantısı Güney Kıbrıs’ta yapılacak Reviewed by Momizat on . Güney Avrupa’daki 7 ülkenin liderlerinin katılacağı zirve toplantısının, 10 Ekim’de Güney Kıbrıs’ta yapılacağı bildirildi. Fileleftheros gazetesi, Fransa, İtaly Güney Avrupa’daki 7 ülkenin liderlerinin katılacağı zirve toplantısının, 10 Ekim’de Güney Kıbrıs’ta yapılacağı bildirildi. Fileleftheros gazetesi, Fransa, İtaly Rating: 0
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AB üyesi Güney Avrupa ülkeleri zirve toplantısı Güney Kıbrıs’ta yapılacak

Haber Tarihi:: 04 Eylül 2017 Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır

Güney Avrupa’daki 7 ülkenin liderlerinin katılacağı zirve toplantısının, 10 Ekim’de Güney Kıbrıs’ta yapılacağı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Malta liderlerinin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in daveti üzerine adaya geleceğini yazdı.

Haberde, zirve toplantısının “Kıbrıs için çifte önem arz ettiği”; ilk sırada Kıbrıs sorunu olmak üzere ikili düzeyde bir dizi önemli konunun ele alınacağı ve çoklu düzeyde de Avrupa’nın gündemindeki önemli konuların görüşüleceği kaydedildi.

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