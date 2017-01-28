AB üyesi Akdeniz ülkeleri zirvesi Lizbon’da toplanıyor

Lizbon’da Avrupa Birliği’ne üye Akdeniz ülkelerin (ΜED Group) zirvesi yapılıyorZirve, 28 Ocak tarihinde başlıyor.

Med Grubu ilk kez 9 Eylül 2016 tarihinde Atina’da bir araya geldi. Portekiz Başbakanı António Costa’nın daveti üzerine, ikinci toplantısını Lizbon’da yapacak.

Zirveye, Portekiz, Fransa, Kıbrıs, Yunanistan, Malta, İspanya ve İtalya hükümetlerin liderleri veya Cumhurbaşkanları katılıyor.

Zirve, 3 Şubat tarihinde Malta’da yapılacak gayri resmi zirvenin ışığında, söz konusu ülkelerin ortak sorunlara karşı ortak eylemler yapılması konusundaki koordinasyon yapılmasını hedefliyor.

Zirvenin gündeminde, Avrupa Birliği’nin geleceği, göç krizi, iç ve dış güvenliği ve ekonomik ve sosyal kalkınma olacak.