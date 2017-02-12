AB Ülkelerinde 2017 Asgari Ücret Ne Kadar Açıklandı

Avrupa İstatistik Kurumu AB üyesi 28 ülkenin 22′sinde 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle asgari ücret olduğunu, Danimarka, İtalya, Güney Kıbrıs, Avusturya, Finlandiya ve İsveç gibi ülkelerde ise ulusal asgari ücretin olmadığını açıkladı.

AB üyesi ülkeler içinde en az asgari aylık maaş 235 ile Bulgaristan olurken en çok asgari aylık maaş bin 999 avro ile Lüksemburg oldu. Türkiye’de asgari ücret bugünkü kura göre yaklaşık olarak 357 avro.

2017 AB Asgari Ücret Sıralaması (Avro):

Lüksemburg 1.999 Avro

İrlanda 1.563

Hollanda 1.552

Belçika 1.532

Almanya 1.498

Fransa 1.480

Büyük Britanya 1.397

İspanya 825

Slovenya 805

Malta 736

Yunanistan 684

Portekiz 650

Estonya 470

Polonya 453

Slovakya 435

Hırvatistan 433

Macaristan 412

Çek Cumhuriyeti 407

Letonya 380

Litvanya 380

Romanya 275

Bulgaristan 235

Ajanslar