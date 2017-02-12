AB Ülkelerinde 2017 Asgari Ücret Ne Kadar Açıklandı
Avrupa İstatistik Kurumu AB üyesi 28 ülkenin 22′sinde 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle asgari ücret olduğunu, Danimarka, İtalya, Güney Kıbrıs, Avusturya, Finlandiya ve İsveç gibi ülkelerde ise ulusal asgari ücretin olmadığını açıkladı.
AB üyesi ülkeler içinde en az asgari aylık maaş 235 ile Bulgaristan olurken en çok asgari aylık maaş bin 999 avro ile Lüksemburg oldu. Türkiye’de asgari ücret bugünkü kura göre yaklaşık olarak 357 avro.
2017 AB Asgari Ücret Sıralaması (Avro):
Lüksemburg 1.999 Avro
İrlanda 1.563
Hollanda 1.552
Belçika 1.532
Almanya 1.498
Fransa 1.480
Büyük Britanya 1.397
İspanya 825
Slovenya 805
Malta 736
Yunanistan 684
Portekiz 650
Estonya 470
Polonya 453
Slovakya 435
Hırvatistan 433
Macaristan 412
Çek Cumhuriyeti 407
Letonya 380
Litvanya 380
Romanya 275
Bulgaristan 235
Ajanslar