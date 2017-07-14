AB-Ukrayna anlaşması 1 Eylül’de yürürlüğe girecek

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, 2014’te imzalanan AB-Ukrayna Ortaklık Anlaşması’nın yürürlüğe girmesi için son adım olan onayın 11 Temmuz’da AB tarafından verildiğini ve anlaşmanın 1 Eylül’de yürürlüğe gireceğini belirtti.

Tusk, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de düzenlenen 19. Ukrayna-AB Zirvesi’ne katıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun başkanlığında gerçekleşen ve iki gün süren zirvede, AB-Ukrayna Ortaklık Anlaşması’nın yanı sıra, Ukrayna’daki reform süreci, AB’nin Ukrayna’ya yardım sağlaması ve Kırım’daki durum gibi iki tarafı ilgilendiren bölgesel ve uluslararası sorunların da ele alındığı bildirildi.

Zirvenin ardından düzenlenen basın toplantısında Poroşenko, Ukrayna’nın AB’yle bütünleşme sürecini hızlandırmak için çaba harcadığını belirtti. Poroşenko, bütünleşme yol haritasının bir an önce hazırlanmasını istedi.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Junker de yaptığı açıklamada, Kiev’in yolsuzlukla mücadele konusunda aldığı tedbirlerin yeterli olmadığını, bunun Ukrayna-AB bütünleşme sürecine olumsuz etkiler getirebileceğini ifade etti.

Qha