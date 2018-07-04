AB Türkiye’ye mülteci çocukların eğitimi için 500 milyon euro ödeyecek

Avrupa Parlamentosu, Türkiye’deki mülteci çocukların eğitimi için 500 milyon Euro ödenmesine onay verdi.

Brüksel’de geçtiğimiz hafta düzenlenen liderler zirvesinde 2016 yılında imzalanan mülteci anlaşması kapsamında söz verdiği ikinci 3 milyar Euroluk yardımın Türkiye’ye verilmesi yönünde karar almıştı.

Türkiye’de bulunan 300 bini aşkın Suriyeli mülteci çocuk eğitim alanında Avrupa Birliği fonlarından yararlanıyor. Türkiye’deki Suriyeli mültecilere destek programı dahilinde 2016-2017 yılları arasında hazırlanan 72 projeye AB’den toplam 3 milyar Euro değerinde yardım yapılma sözü verilmiş ve anlaşma imzalanmıştı. Avrupa Komisyonu bugüne kadar söz konusu projeler için yaklaşık 1 milyar 100 bin Euro ödeme yaptı.

Söz konusu yardımın 2 milyar Euro’luk dilimi AB’nin bütçesinden, geri kalan bir milyar Euroluk kısmıysa üye ülkelerin bütçesinden sağlanacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada “3 milyar Euro 2016 yılında aktarılacaktı ancak henüz hepsi gelmedi. Son dönemde hızlandırıldı. 2018 yılı sonuna kadar vermeyi taahhüt ettikleri 3 milyar Euro onaylandı. Umarım para aktarma hızı bu kez daha hızlı olur” demişti.

Türkiye’de bulunan 300 bini aşkın Suriyeli mülteci çocuk eğitim alanında Avrupa Birliği fonlarından yararlanıyor. Türkiye’deki Suriyeli mültecilere destek programı dahilinde 2016-2017 yılları arasında hazırlanan 72 projeye AB’den toplam 3 milyar Euro değerinde yardım yapılma sözü verilmiş ve anlaşma imzalanmıştı. Avrupa Komisyonu bugüne kadar söz konusu projeler için yaklaşık 1 milyar 100 bin Euro ödeme yaptı.

Geçtiğimiz haftaki kritik zirvede, göç konusunu masaya yatıran AB liderleri, Türkiye’ye 3 milyar Dolarlık yardımın onaylanmasına karar vermişti.

Euronews