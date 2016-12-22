AB, Türkiye’deki sığınmacı çocuklar için 270 milyon euro’luk desteği onayladı

AB Komisyonu, Türkiye’deki 70 bin Suriyeli sığınmacı çocuğun eğitimine katkı, okul inşası ve ekipmanlarında kullanılmak üzere taahhüt edilen mali desteğin 270 milyon euroluk kısmının onaylandığını ve sözleşme imzalandığını bildirdi.

AB Komisyonu, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıları için taahhüt ettiği mali destekten okul inşası ve okul ekipmanları için 270 milyon euroluk sözleşmelerin onaylandığını açıkladı. Açıklamada, bu sayede Türkiye’deki 70 bin civarında Suriyeli sığınmacı çocuğun eğitim imkanlarının geliştirileceği kaydedildi.

691 MİLYON EURO ÖDENDİ

Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılar için taahhüt edilen fona 2,2 milyar euronun tahsis edildiğine dikkat çekilen açıklamada, şimdiye kadar 37 proje için 1,45 milyar euroluk sözleşme imzalandığı ve 691 milyon euroluk ödeme gerçekleştirildiği belirtildi.

AB, sığınmacılar için 200 milyon euro gönderdi AB, 29 Kasım 2015’te düzenlenen Türkiye-AB Zirvesi’nde, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılar için 2017 sonuna kadar 3 milyar euroluk fon sağlamayı taahhüt etmişti.18 Mart’taki zirvede ise bu bütçenin bitmesi durumunda 2018 sonuna kadar 3 milyar euroluk ek fonun hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştı. Fonların, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların sağlık, eğitim, altyapı, gıda ve diğer ihtiyaçları için geliştirilecek projelere harcanması karara bağlanmıştı. Öte yandan Türkiye, AB’nin Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılara yönelik bu kaynağı yeterince hızlı aktarmamasını eleştiriyordu.

Ajanslar