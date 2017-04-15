AB-Türkiye Vize Serbestisi İçin Ara Formül Aranıyor
Vizesiz seyahat için terör tanımı başta olmak üzere bazı taleplerin karşılanması tartışmasıyla gerilen, 15 Temmuz darbe girişimiyle de doruğu tırmanan Türkiye-Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler, düzelmek bir yana daha sıkıntılı günler geçirmeye devam ediyor.
Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda Türkiye’deki olağanüstü hal (OHAL) uygulaması ile demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü konularındaki geriye gidiş iddiasıyla Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinin askıya alınması görüşü kabul edildi.
Parlamentonun üyelik müzakerelerinin askıya alınması konusunda yetkisi yok. Parlamento’nun kararının hukuki bağlayıcılığı olmamasına rağmen tamamen yok da sayılmıyor. Karar, Avrupa Birliği liderlerinin 15-16 Aralık’ta yapacağı zirvede siyasi baskı oluşturma potansiyeli taşıyor.
Peki, bugün ilişkiler ne durumda?
Hürriyet Daily News Ankara Temsilcisi Serkan Demirtaş, Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerini ve bundan sonraki süreci CRI Türk’e değerlendirdi.
http://www.criturk.com/haber/ozel-haber/ab-turkiye-vize-serbestisi-icin-ara-formul-araniyor-22101