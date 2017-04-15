AB-Türkiye Vize Serbestisi İçin Ara Formül Aranıyor Reviewed by Momizat on Nis 15 . Vizesiz seyahat için terör tanımı başta olmak üzere bazı taleplerin karşılanması tartışmasıyla gerilen, 15 Temmuz darbe girişimiyle de doruğu tırmanan Türkiye-A Vizesiz seyahat için terör tanımı başta olmak üzere bazı taleplerin karşılanması tartışmasıyla gerilen, 15 Temmuz darbe girişimiyle de doruğu tırmanan Türkiye-A Rating: 0