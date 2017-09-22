AB-Türkiye Enerji İşbirliği: Dünya Bankası’nın enerji alanında Avrupa Birliği Finansmanıyla yaptığı İlk proje başarılı bir şekilde uygulandı

Avrupa Birliği tarafından enerji alanında mali olarak desteklenen ilk proje olan “Türkiye Enerji Sektörünün AB Enerji Stratejileri ve Öncelikleri doğrultusunda Geliştirilmesi” projesinin kapanış töreni, 20 Eylül 2017 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda (ETKB) gerçekleştirildi. Kapanış törenine Enerji Bakanlığı’ndan Müsteşar Yardımcısı Sn. Alparslan Bayraktar, Dünya Bankası Türkiye Ofisinden Sürdürülebilir Kalkınma Programı Lideri Sn. Tamara Sulukhia, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonundan Ticaret ve Diğer AB Politikaları Bölümü Başkanı Sn. Balázs Gargya, Dünya Bankası’ndan Kıdemli Enerji Uzmanı Sn. Yasemin Örücü, ETKB’den Daire Başkanı Sn. Ali Murat Becerikli, Terna-MWH Ortak Girişimi’nden Proje Yöneticisi Sn. Antonio Moretti, Accenture’ın Türkiye Enerji Grubu Başkanı Sn. Süleyman Hakan Irgıt, MWH Türkiye Genel Müdürü Sn. Murat Sarıoğlu ve Deloitte Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Endüstrisi Lideri Sn. Elif Düşmez katıldı.

Projenin temel hedefleri elektrik, doğalgaz, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji sektörlerinde AB ile tam mevzuat uyumunun sağlanması; bunun yanında, ilgili mercilerin ve yenilenebilir enerji sektörünün desteklenmesidir. Proje, doğalgaz piyasasının serbestleştirilmesi ile birlikte doğalgaz ticareti altyapısının iyileştirilmesini ve enerji-verimli finansmana erişimin arttırılması yoluyla enerji-verimli yatırımların büyütülmesini amaçlamaktadır.

Bu çerçevede proje, tüm paydaşların da teyit ettiği üzere, özellikle Türkiye’de enerji verimliliğinin ve yenilenebilir enerji eylemlerinin desteklenmesi açısından, başlangıçtaki hedef ve amaçlarının çok ötesinde gerçekleşmiştir. Birçok yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımı, piyasadaki bazı KOBİ’ler tarafından da etkin bir şekilde kullanılmış olan fizibilite çalışmaları ve banka raporlarıyla desteklenmiştir. Ayrıca, yeni ya da mevcut düzenlemeler hazırlanırken mevzuattaki farklılıklar ve düzenleyici etki analizi büyük ölçüde dikkate alınmaktadır. ETKB’nın teknik ve idari kapasitesi çeşitli çalıştay, eğitim ve çalışma ziyaretleriyle güçlendirilmiştir. Bunların yanı sıra BOTAŞ’ın gaz ticareti platformu için işlevsel ve teknik şartname hazırlanmıştır. Böylece BOTAŞ’ın Avrupa gaz şebekesine tam entegrasyonu için teknik kapasitesinin geliştirilmesinin yanı sıra gaz piyasasındaki ticaret faaliyetleri de artacaktır.

AB finansmanlı ve 11,8 milyon Avro bütçeli bu proje yalnızca Türk gaz sisteminin tam entegrasyonu üzerinde değil aynı zamanda Türkiye’deki sürdürülebilir enerji yatırımları üzerinde de önemli bir etki yaratacak, AB-Türkiye enerji işbirliğini güçlendirerek geliştirecektir.