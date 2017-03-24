AB Türkiye Büyükelçisi Faruk Kaymakçı’yı çağırdı…AB, Erdoğan’ın sözleri için açıklama bekliyor

Avrupa Birliği (AB), Türkiye’nin birlik nezdindeki büyükelçisi Faruk Kaymakcı’yı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın son sözleri nedeniyle Avrupa Komisyonu’na çağırdı ve açıklama istedi.

Avrupa Komisyonu’nun genişleme birimi sözcüsü Maja Kocijancic bugün yaptığı açıklamada “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünya sokaklarında Avrupalıların güvenliğine yönelik sözlerini açıklaması için Türkiye’nin AB daimi temsilcisini bugün Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi’ne çağırdık” dedi.

Türkiye’nin AB Büyükelçiliği ise konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.

Erdoğan dün yaptığı konuşmanda “Bize parmak sallayan Avrupalılara sesleniyorum; Türkiye itilecek, kakılacak, onuru ile oynanacak, bakanları kapılardan kovulacak, vatandaşları yerlerde sürüklenecek bir ülke değildir” demiş ve sözlerini şöyle sürdürmüştü:

“Dünyanın her yerinde bu yaşananlar çok yakından takip ediliyor. Siz böyle davranmaya devam ederseniz, yarın dünyanın hiçbir yerinde hiçbir Avrupalı, Batılı, güvenle, huzurla sokağa adım atamaz. Bu tehlikeli yolu açarsanız en büyük zararı siz görürsünüz.”

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AB Türkiye Büyükelçisi’ni çağırdı

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Dairesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Avrupalıların güvenliğine ilişkin sözleri üzerine Türkiye’nin AB Büyükelçisi’ni çağırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Avrupalılara yönelik “Böyle davranmaya devam ederseniz yarın dünyanın hiçbir yerinde hiçbir Avrupalı güvenle sokağa adım atamaz” sözlerinin üzerine Avrupa Birliği Komisyonu Dış İlişkiler Dairesi, Türkiye’nin Avrupa Birliği nezdindeki büyükelçisini çağırdı.

AB Dış Politika ve Güvelik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’nin sözcüsü Perşembe günü Brüksel’de yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu sözlerine ilişkin açıklama beklendiğini kaydetti.

Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü Ankara’da yaptığı konuşmada Türk siyasetçilerin Avrupa ülkelerinde katılacağı referandum etkinliklerinin engellenmesini eleştirerek “Türkiye itilecek kakılacak, onuru ile oynanacak, bakanları kovulacak, vatandaşları yerlerde sürüklenecek ülke değildir. Dünyanın her yerinde bu yaşananlar takip ediliyor” demişti.

Erdoğan sözlerini, “Böyle davranmaya devam ederseniz yarın dünyanın hiçbir yerinde hiçbir Avrupalı güvenle sokağa adım atamaz. Zararını siz görürsünüz” şeklinde sürdürmüştü.

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Avrupa Birliği büyükelçiden açıklama istedi

AVRUPA Birliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ‘Hiçbir Avrupalının güvenle sokağa adım atamayacağına’ yönelik açıklamaları nedeniyle Türkiye’nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı’yı Avrupa Dış Eylem Servisi’ne (EEAS) çağırdı.

AB Komisyonu sözcülerinden Maja Kocijancic, Kaymakcı’nın Erdoğan’ın son ifadeleri hakkında açıklamada bulunması için çağrıldığını söyledi. EEAS’e giden Kaymakcı’ya açıklamaların kaygı verici nitelikte olduğu ve bu tür açıklamalar nedeniyle duyulan rahatsızlık iletildi.

Avrupa Birliği büyükelçiden açıklama istedi

Görüşmede Türkiye’nin AB adayı bir ülke olduğuna dikkat çekilerek, bu tür açıklamalardan kaçınılması istendi.

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Ve Avrupa Komisyonu, Türkiye’ye nota verdi… Gerekçe: Erdoğan’ın sözleri

Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasındaki kriz devam ederken, Avrupa Komisyonu’ndan ‘Türkiye’ hamlesi geldi. Avrupa Komisyonu, Türkiye’ye sözlü nota verdi.

Türkiye, 16 Nisan’daki referanduma giderken, Avrupa ülkeleri ile yaşanan gerilim doruk noktasına ulaşmış durumda. Karşılıklı açıklamalar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Nazi’ söylemleri ilişkileri durma noktasına getirdi. Erdoğan’ın dün söylediği “Bize parmak sallayan Avrupalılara sesleniyorum; Türkiye itilecek, kakılacak, onuru ile oynanacak, bakanları kapılardan kovulacak, vatandaşları yerlerde sürüklenecek bir ülke değildir. Dünyanın her yerinde bu yaşananlar çok yakından takip ediliyor. Siz böyle davranmaya devam ederseniz, yarın dünyanın hiçbir yerinde hiçbir Avrupalı, Batılı, güvenle, huzurla sokağa adım atamaz. Bu tehlikeli yolu açarsanız en büyük zararı siz görürsünüz” sözleri ise Avrupa’nın tepkisini çekti.

SÖZLÜ NOTA VERİLDİ

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Avrupa Komisyonu’ndan bugün bir Türkiye hamlesi geldi. Avrupa Komisyonu, Türkiye’nin AB Büyükelçisi’ni çağırdı.

NTV’nin haberine göre, Avrupa Komisyonu, Türkiye’ye sözlü nota verdi. Edinilen bilgiye göre, Brüksel’deki görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “tehdit eder” nitelikteki açıklamaların kaygı verici olduğu ifade edildi. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne aday bir ülke olduğu hatırlatılarak bu tür açıklamalardan kaçınılması istendi.

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