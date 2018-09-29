AB teşvik fonlarında biriken 270 milyar euro kimse kullanmadığı için atıl bir şekilde bekliyor. Bu rakam AB’nin toplam bütçesinin iki katına eşit.

AB ülkeleri, projeler için hazır tutulan teşvik fonlarını tam olarak kullanamıyor. AB Sayıştay Başkanı Klaus Heiner Lehne, Funke Medya Grubuna (Almanya’da yayımlanan 13 gazetenin sahibi) yaptığı açıklamada “AB teşvik programlarından kullanılmayan paraların miktarı rekor düzeye çıkarak 270 Milyar euroya ulaştı.’’ dedi. Lehne, bu teşviklerin onaylandığını ancak kullanılmadığını söyledi.

İçinde İtalya gibi ülkelerin bulunduğu bir çok AB ülkesi bu teşvikleri projelerin finansmanında kendi paylarına düşen miktarları temin edemedikleri için kullanamıyor. Lehne, teşviklerin kullanılamamasının bir diğer nedenin de uygun projelerin olmaması olduğunu söyledi. Lehne bazı ülkelerin teşvikler için kendi bünyelerinde ilgili resmi kurum bile bulamadığını sözlerine ekledi.

Bütçenin kullanılamamasındaki etkenlerden birisi de uygulamanın yeterli elastikiyete sahip olmaması. Teşvik bütçesi 7 yıllık bir zaman sürecini kapsıyor. Lehne ‚‘Komünizm bile 5 yıllık planlar yaptığı için başarısız oldu. Biz ise 7 yıllık planlar yapıyoruz’’ şeklinde eleştiride bulundu. Lehne bunun sonucu olarak AB’nin mülteci ve finans krizlerinde gerekli cevapları veremediğini ifade etti.

http://www.karar.com/dunya-haberleri/abde-270-milyar-euro-kullanilmayi-bekliyor-978360