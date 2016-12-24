AB terörle mücadelede işbirliğini artırmaya çalışıyor

AB üyesi ülkeler arasında terörle mücadelede işbirliğinin güçlendirilmesi planlanıyor. Bu konuda atılmış çeşitli adımlar olsa da, bu tür bir işbirliğinin önünde çeşitli engeller de bulunuyor.

Son yıllarda Avrupa’da sayısı gitgide artan terörist saldırılar, terörle mücadele alanında uluslararası işbirliği önündeki engelleri ve eksiklikleri bir kez daha gündeme getirdi. Avrupa Birliği’ne üye ülkeler arasında nasıl bir işbirliği yürütülebileceği yoğun bir biçimde tartışılıyor. Bu çerçevede, her şeyden önce ülkelerarası veri alışverişinin kolaylaştırılması planlanıyor. Bu konuda şu ana kadar çeşitli adımlar atılmış olsa da, bunun önünde birçok engel bulunuyor.

Avrupa’daki mevcut çalışma düzenine göre, parmak izi ve kişisel bilgi verileri ayrı ayrı sistemlerde kaydediliyor. Alman Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) Başkanı Holger Münch, “Avrupa’da birbiriyle uyumlu olmayan çok sayıda sistemin aynı anda kullanımda olduğunu” belirtirken, Alman Federal Kriminal Memurlar Birliği (BDK) çalışanı Michael Böhl “veri transferinde uluslararası standartta bir düzenleme olmamasının” eksikliğine dikkat çekiyor. Böhl, Avrupa Birliği içinde konuya yönelik iyileştirme çalışmalarının yapıldığını da sözlerine ekliyor.

Buna paralel olarak, terörizm ve güvenlik uzmanı Peter Neumann, şu ana kadar “kendi içerisinde uyumlu ve tüm Avrupa devletleri tarafından erişilebilen”, teröristlerin ve terör şüphelilerinin bilgilerinin kayıtlı olduğu bir veri sisteminin olmamasını eleştiriyor.

Uluslararası Terörle Mücadele Merkezi’nden (ICCT) Bibi van Winkel da AB üyesi ülkelerin, “verilerini eşit derecede paylaşmadıklarından” şikayetçi. Güvenlik uzmanı van Winkel, 2016 yılı başında Europol bünyesinde hayata geçirilen Avrupa Terörle Mücadele Merkezi’ne (ECTC) şu ana kadar temsilci göndermiş olan ülkelerin sayısının azlığından yakınıyor. Van Winkel, işbirliğinin ve veri alışverişinin kolaylaştırılması adına bunun tüm üye ülkeler tarafından bir an önce yapılması gerektiği görüşünde.

AB’den yeni önlemler

Alman Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maizière, Federal Emniyet Teşkilatı’nın Kasım ayında gerçekleşen sonbahar buluşmasında, veri alışverişi alanında bir iyileştirmenin acilen gerçekleştirilmesi gerektiğini kaydetmişti. Thomas de Maiziere Recklinghausen’daki bir mülteci yurdunda kayıtlı ve 2016 Ocak ayında Paris’te bir polise bıçakla saldıran ve açılan ateş sonucu öldürülen saldırganın Avrupa’nın farklı yerlerinde en az yedi farklı kimlikle kayıt altına alındığına dikkat çekmişti. Saldırganın farklı yerlerde parmak izinin alındığı da belirtilmişti. Bakan, bu sorunu çözüme kavuşturmak amacıyla Avrupa çapında yeni bir veri sisteminin geliştirilmesinin planlandığını belirtmiş, yeni sistemde, parmak izi ve kişisel bilgilerin tek bir sistemde kayıt altına alınmasının öngörüldüğünü açıklamıştı.

Şu ana kadar AB çapında hayata geçirilen önlemlerin arasında, Avrupa Terörle Mücadele Merkezi’nin kurulması ve AB bünyesinde güvenlikten sorumlu özel bir komiser atanması bulunuyor. Uygulamaya konulması planlanan bir başka önlem ise, AB’nin dış sınırları üzerinde gerçekleşen uçuşlarda yolcu verilerinin kayıt altına alınmaya başlanması. Ancak bu uygulamanın önünde, farklı ülkelerin farklı sistem ve farklı veri havuzlarının birbirleriyle nasıl uyumlu hale getirileceği gibi teknik ve hukuki sorunlar bulunuyor.

Matthias von Hein-Dw