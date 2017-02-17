AB terörle mücadele yasalarını değiştiriyor

Avrupa kamuoyunda tartışmalara neden olan AB terörle mücadele yönergesi üzerinde planlanan güncellemeye dair tasarı AP’de kabul edildi. Yeni kuralların, artan terör tehdidine karşı devreye sokulacağı açıklandı.

Strazburg’da toplanan Avrupa Parlamentosu’nda (AP) Genel Kurulunda Hristiyan Demokratlar Grubunun Alman üyesi Monika Hohlmeier’in hazırladığı “teröre karşı mücadele” raporu ve AB Komisyonu’nun konuyla ilgili tasarısı görüşüldü.

Gayrı resmi olarak Kasım 2016’da üzerinde anlaşılan tasarı, birliğin yasama organı olan AP üyeleri tarafından oylanıp kabul edildi.

Tasarıya göre terör saldırısı planlamak, saldırı için bilgi edinmek, saldırıya niyet etmek, terör gruplarına katılmak amacıyla yabancı ülkelere seyahat etmek, terör saldırısı çağrısı yapmak ve terörü övücü açıklamalarda bulunmak suç sayılacak. Teröre ve terör örgütlerine övgüde bulunmak, eylemleri hakkında grafik ve görüntüleri internet ortamında paylaşmak da suç kapsamında değerlendiriliyor. AB’nin 2002’de oluşturduğu, 2008’de ilk güncellemesini yaptığı “Terörle Mücadele Yönergesi”, kabul edilen değişiklikle kısa süre içerisinde yürürlüğe girecek.

Tasarı hakkında raporu kaleme alan Hohlmeier, “Terör saldırısı oldu diye üzülmektense, bu saldırıları gerçekleştirenleri harekete geçmeden önce durdurmamız gerekir.” ifadelerini kullanarak, yeni uygulama ile temel haklar ve artırılmış güvenlik arasında dengeyi buluşturduklarını belirtti.

Tasarı 114’e karşı 498 üyenin kabul oyu verdiği, 29 milletvekilinin de çekimser kaldığı oylama sonucunda kabul edildi.

Tasarının AB resmi gazetesinde yayınlanmasından sonra üye ülkelere, tasarıyı ulusal yasalarına uygulamaları için 18 aylık süre tanınıyor.

Habertürk-Ajanslar