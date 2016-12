AB terör finansmanına darbe vurmaya hazırlanıyor

AB terör finansmanlarının önüne daha hızlıca geçebilmek için yeni önlemler paketi hazırladı. Bir AB ülkesinde teröristlere yönelik alınan bir karar 48 saat içinde tüm AB genelinde geçerli sayılabilecek.

Eğer bugün terör örgütü IŞİD’e para göndermek isterseniz ya da örgüt size havale yapmak isterse teknik olarak bu sorun değil. Çünkü Rakka şubesi IŞİD tarafından kontrol edilen “Commercial Bank of Syria/Suriye Ticaret Bankası” hâlâ uluslararası bankacılık sistemi Swift’in bir üyesi. Brüksel’in güneyindeki La Hulpe’de veri bankalarını bulunduran Swift’in internet sitesindeki bilgiye göre, bankanın Swift kodu CMSYSYDARK1. Bankanın statüsü ise “aktif” olarak görülüyor.

Peki, bu durum AB’nin öne çıkardığı terörizmin finanse edilmesiyle mücadeleyle nasıl örtüşüyor? “Kesinlikle uyuşmuyor” diyen Sol Partili Avrupa Parlamentosu Milletvekili Fabio De Masi, “IŞİD tarafından kontrol edilen bankaların hâlâ uluslararası bankacılık sistemine erişimi olması büyük bir skandal” şeklinde konuştu.

AB’nin isterse Rakka’daki bankanın hayati önemdeki Swift ile veri alışverişini durdurabileceğini kaydeden De Masi, “AB yetkilileri, Rakka’daki bankanın işlevsiz hale getirilmesinin sadece Suriye’deki tüm devlet bankacılık sistemi felce uğradığında işe yarayabileceğini söylüyor. Çünkü ‘IŞİD bankası’ hâlâ Esad rejimi tarafından kontrol edilen bankaların bir parçası. Rakka’daki ticaret Şam üzerinden yürüyor. Geçmişte ne Avrupa Konseyi ne AB Komisyonu ne de Alman hükümeti AB bankacılık sisteminde IŞİD’in finanse edilmesiyle bağlantılı kaç hesabın dondurulduğu yönündeki yazılı sorulara yanıt verebildi” dedi.

Öneriler paketinde “Swift” yok

AB, organize suç, terörün finanse edilmesi ve kara para aklamayla mücadelede daha sert önlemler almayı planlıyor. Bu amaçla Brüksel’de çarşamba günü açıklanan önlemler paketi kapsamında, AB Komisyonu, AB ülkeleri arasında daha iyi veri alışverişi için Schengen veri sisteminin genişletilmesini ve sınır ötesi adli kovuşturma için ortak yasa maddelerinin hazırlanmasını öngörüyor.

Brüksel’de üç AB Komisyonu üyesi tarafından sunulan bu önlemler paketi Berlin’deki saldırıdan iki gün sonraya denk geldi. Ancak bu zamanlamanın Berlin’deki olayla doğrudan ilgisi yok. İki yıl önce Paris’te Charlie Hebdo ve Yahudi marketine saldırıdan bu yana AB Komisyonu terörün finansmanı konusuyla daha yoğun şekilde ilgileniyor. Ancak işler biraz ağır ilerliyor.

Bir yıl önce AB maliye bakanları, bu konuda daha fazla koordinasyon ve sınır ötesi işbirliği talebinde bulunmuştu. AB Adalet İşleri Komisyonu üyesi Vera Jourova, şimdi, bu talepten bir yıl sonra önerilerle ilgili çalışmaların ilk sonuçlarını kamuoyuna tanıttı. Ancak Swift bağlantılı şüpheli bankaların irtibatının kesilmesi konusu yine ele alınmadı. Çünkü Swift dünya genelindeki binlerce bankanın özel bir kooperatifi gibi ve siyasi açıdan da objektif olarak kabul ediliyor. İktidar sahipleri, vergi cennetlerindeki müşteriler ve hatta teröristler bile müşteri olarak memnuniyetle karşılanıyor.

AB ülkeleri 48 saat içinde harekete geçecek

Jourova, “Gelecekte, terör sermayelerine el konduğunda ve bir AB ülkesinde hesaplar dondurulduğunda bu tüm AB ülkelerinde de tanınacak” şeklinde konuştu.

Eğer bir yargıç, bir hesabın dondurulması kararı alırsa, 48 saat içinde bunun tüm AB genelinde etkili olacağını belirten Jourova, bunun şu anda haftalar aldığını kaydetti. Jourova ayrıca teröristlerin akraba ve eşlerinin de hesaplarına el konabileceğini belirtti.

10 bin euro nakit sınırı

Ancak AB içerisinde para dolaşımının sınırlandırılmayacağını kaydeden Jourova “Sadece sınır geçişlerinde 10 bin euro nakit paradan fazlasını bulunduranlar bunu bildirmek durumunda. Şimdi bu uygulama altın ve ön ödemeli mevduat bulunduran kredi kartlarına da yayılacak. Böylece kara para aklamanın önüne geçilmek isteniyor” dedi.

İngiltere’nin yeni AB komisyon üyesi Julian King, teröristlere en çok acı verecek yerden, paradan vurmak istediğini kaydetti. King, “Kara para aklama ve terörün finansmanı neredeyse her zaman sınır ötesi işlediği için kara paranın AB’in her bölümünde suç olarak tanınması konusunda uzlaşı sağlanmasından memnunum. Başka önlemler de sertleştirilmeli. Tabii bazen soruşturma kapsamında teröristlerin para akışını kesmeyip izlemek de doğru. Böylece yetkililer, suç ağına daha derinden ulaşabilir” şeklinde konuştu.

Avramopulos: AB vatandaşları da incelensin

AB Komisyonu’nun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopulos ise AB vatandaşları da dahil dış sınırlarda sistematik sınır kontrolleri talebinde bulundu.

Avramopulos, “Bu şu ana dek yapılmadı. Pasaport ya da kimliklere sadece bir bakılıyor. Gelecek yıldan itibaren soruşturma, terör şüphesi ve diğer suçlarla ilgili veri bankalarıyla da karşılaştırma yapılmalı. Böylece Suriye’den dönen AB kökenli teröristler bulunabilir” dedi.

Dw