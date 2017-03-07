AB tarım-gıda ihracatı rekor kırdı!

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği’nin kendi tarihindeki en yüksek yıllık tarım gıda ihracatı seviyesine ulaştığını bildirdi. Bu artışı sağlayan ne? Avrupa Birliği geleceğe nasıl bakıyor?

2016 yılında Avrupa Birliği tarım gıda ürünlerinin ihracat rakamları yeni bir rekor kırdı. Halihazırda tek başına dünyanın en büyük ihracatçısı olan AB, Aralık ayı itibariyle 130,7 milyar avroluk ihracat seviyesine ulaştı.

2011’deki seviyenin neredeyse 30 milyar avro üstünde olan bu rakam, 2015 yılı seviyesinden de 1,7 milyar avro daha yüksek. Yıl boyunca ABD, Çin, Güney Kore, Japonya ve Vietnam gibi ülkelere yapılan ihracattaki artışlar dikkat çekti.

Peki bu ihracattaki bu artışın kaynağı ne? Önümüzdeki yıllarda da devam edecek mi?

Avrupa Birliği ve yeni ticaret anlaşmaları

Avrupa Komisyonu tarafından Copenhagen Economic danışmanlık kuruluşuna yaptırılan bir çalışmaya göre, AB ve diğer ülkeler arasındaki piyasaları serbest hale getiren ticaret anlaşmaları bu rekor seviyeleri yakalanmasına katkıda bulundu.

Araştırma özellikle Güney Kore, İsviçre ve Meksika ile yapılan yeni ‘Serbest Ticaret’ anlaşmalarına odaklandı. 3 anlaşma da gümrük vergilerinin kaldırılmasını sağlayan nitelikte.

Anlaşmaların uygulamaya girmesinden 3 yıl sonraki ihracat değerlerine bakıldığında, Meksika ile olan hacmin 105 milyon Avro, İsviçre ile olan hacmin ise 532 milyon avro arttığı belirlendi. Her 2 ülkeye yapılan ihracatın da büyük çoğunluğunu işlenmiş gıdalar ve sebzeler oluşturuyor.

helal-gida-market-gidahattiSerbest ticaret anlaşmasının henüz tam olarak uygulanmadığı Güney Kore ile yalnızca 2015 yılında tarım gıda ihracatında 439 milyon avroluk bir artış görüldü.

AB Tarım Komisyonu üyesi Phil Hogan konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Yalnızca söz konusu 3 anlaşma, AB’nin tarım gıda ihracatını 1 milyar avronun üzerinde, sektörün katma değerini ise 600 milyon avro civarında arttırdı. Öte yandan ihracattaki bu artış sektörde binlerce iş imkanı sağladı. Bu veriler yapılan hırslı ticaret anlaşmalarının işe yaradığını açık bir şekilde gösteriyor.”

Komisyon AB-Kanada arasındaki anlaşmaya destek arıyor

Komisyon bu çalışma ile tartışmalı AB-Kanada Kapsamlı Ticaret Anlaşması’nın (CETA) onaylanmasının akabinde piyasanın serbestleştirilmesinin endüstrinin faydasına olduğunu göstermek istiyor.

AB Ticaret Komisyonu üyesi Cecilia Malmström, “Doğru şekilde yapılan ticaret anlaşmaları çiftçiler ve gıda üreticileri için faydalı. Çalışma aynı zamanda ticaret anlaşmalarımızdaki gereksiz bürokrasiden kurtulmanın ilerlemek için ne kadar önemli olduğunu da gösteriyor.” şeklinde konuştu.

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