AB Şimdilik Yasaktan Yana Değil…İtalya ABD ve İngiltere’nin uçak kabinlerinde bazı ülkeler için getirdiği elektronik cihaz kısıtlamasını uygulamayacak

ABD’nin devreye soktuğu güvenlik önlemlerinden doğrudan etkilenen şirketler arasında Türk Hava Yolları da yer alıyor.

ABD’nin tehdit söz konusu olduğu gerekçesiyle bazı uçuşlara yönelik ek güvenlik önlemlerini devreye sokmasının ardından İngiltere’nin de aynı adımı atması gözlerin diğer AB ülkelerine çevrilmesine neden oldu. Bu ülkeler şimdilik bu yönde adım atma niyetinde değil.

ABD’nin, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu bazı ülkelerden yapılacak uçuşlarda kabine cep telefonundan büyük elektronik cihazların alınmasını yasaklaması ve İngiltere’nin de benzer nitelikli bir uygulamayı devreye sokması akıllara başka Avrupa Birliği ülkelerinin bu yönde adım atıp atmayacağı sorusunu getirdi.

Gerek ABD gerekse İngiltere’nin aldığı önlemler terörle mücadele kapsamında değerlendirilen ve ulusal makamların yetki alanına giren unsurlar. Dolayısıyla isteyen Avrupa Birliği ülkelerinin benzer nitelikli önlemleri devreye sokmasının önünde bir engel söz konusu değil. Bununla birlikte İngiltere’nin önlemleri Brüksel ile görüşmeden ya da bu konuda bilgi paylaşmadan devreye sokması Avrupa Birliği’nde rahatsızlığa neden oldu.

Rahatsızlığın kaynağında ise önlemlerin içeriğinden çok, devreye sokulma nedeni konusunda İngiltere’nin istihbarat paylaşımına gitmemiş olması yer alıyor. Avrupa Birliği Komisyonu, İngiltere’nin kendisine danışmadan ABD’nin uygulamasını izlemesinin ardında ne tür bir istihbarat bilgisi yattığını belirlemeye çalışıyor. Bu bağlamda Avrupa Birliği Komisyonu’nun Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc’un İngiltere Ulaştırma Bakanı Chris Grayling ile görüşmesi gündemde.

Avrupa Birliği Komisyonu bir yandan önlemleri gerekli kılan istihbarat ya da tehdidin tam olarak ne olduğunu belirlemeye çalışırken diğer yandan önümüzdeki hafta tüm üyelerin katılımıyla güvenlik koordinasyon toplantısı yapılmasını talep etti.

Yasaklar, gelecek hafta yapılacak teknik nitelikli toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer alacak ancak şu ana kadar diğer üye ülkelerin benzer nitelikli yasakları devreye sokma niyetinde olduğuna dair Avrupa Birliği’ne bilgi ulaşmadı.

Almanya ve Fransa’dan bu yönde herhangi bir sinyal gelmezken İtalya, önlemleri devreye sokmak için yeterli veri olmadığını açıkladı. Durumu yakından izleyen Hollanda da şu aşamada bu yönde bir adım atma niyetinde olmadığının sinyalini verdi. Geçen yıl havalimanı terör saldırısına uğrayan Belçika ise bu tür bir adımı Avrupa Birliği’nin tavsiyesi olmaksızın tek taraflı olarak atma niyetinde değil.

Mevcut tablo Avrupa Birliği içindeki genel yaklaşımı özetlese de bu tablonun bugünden yarına değişmeyeceğinin garantisi yok. Üye ülkeler, gerekli görmeleri durumunda, bazı şartlara bağlı olmak kaydıyla, bu önlemleri istedikleri an devreye sokabilir. Yasakların devreye sokulmasının önünde engel olmasa da alınacak ek güvenlik önlemlerinin ayrımcılığa neden olacak nitelikte ve ticari çıkar amaçlı olmaması gerekiyor.

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Diğer ülkelere de yayılmasından endişe ediliyordu… İtalya’dan açıklama geldi!

İtalyan makamları, ABD ve İngiltere’nin uçak kabinlerinde bazı ülkeler için getirdiği elektronik cihaz kısıtlamasını, İtalya’ya yapılan uçuşlarda uygulamama kararı aldı.

Diğer ülkelere de yayılmasından endişe ediliyordu… İtalyadan açıklama geldi

İtalyan haber ajansı ANSA’nın haberine göre, İtalyan Havayolu Ulaşımı ve Havaalanları Güvenliği Bakanlıklararası Komitesi (CISA) ve İtalyan Sivil Havacılık Kurumu (ENAC), dün yaptığı toplantıyla ABD ve İngiltere’nin, aralarında Türkiye’nin de olduğu bazı ülkelerden yapılacak uçuşlarda kabin içine yönelik aldığı yeni güvenlik önlemlerini ele aldı.

Haberde, İtalyan sivil havacılık yetkililerinin yaptığı değerlendirmede, söz konusu ülkelerden İtalya’ya yönelik uçuşlarda ABD ve İngiltere’nin uygulamaya koyduğu gibi bir kısıtlamaya gerek olmadığına karar verildiği bildirildi.

Bu kararla, güvenlik önlemlerinde herhangi bir değişikliğe gitmeyen İtalya’da, mevcut kuralların süreceği, bununla CISA’nın yine güvenliğe ilişkin süreci gözlemlemeye devam edeceği belirtildi.

ABD, aralarında İstanbul Atatürk Havalimanı’nın da bulunduğu 8 ülkedeki 10 havalimanından, İngiltere ise Türkiye dahil altı ülkeden gelen direkt uçuşlarda kabin içine dizüstü ve tablet bilgisayarla normalden büyük cep telefonlarının alınmasının yasaklandığını açıklamıştı.

Voa-Ajanslar