AB, Sığınmacılar İçin Nijer ve Çad’da Merkezler Kurmak İstiyor

Avrupa Birliği’nin (AB), sığınmacıların Avrupa’ya gelmesini engellemek için Nijer ve Çad’da sığınmacı kabul merkezleri oluşturmak istediği bildirildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno, Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou ile AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Elysee Sarayı’nda Afrika’dan Avrupa’ya gelen sığınmacılar konusundaki zirvede bir araya geldi.

Zirve sonrasındaki basın toplantısında konuşan Macron, özellikle Sahra Altı Afrika’dan gelen sığınmacılar için geçiş güzergahında olan Nijer ve Çad’da sığınmacılar için kabul merkezleri kurmayı istediklerini belirtti.

Bu merkezler sayesinde sığınmacı akınının önlenebileceğini savunan Macron, merkezlerin Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından yönetileceğini ve başvuruların onlar tarafından alınacağını ifade etti.

Güvenlik ve adalet alanında da bölgedeki ülkelerle iş birliği yapacaklarını bildiren Macron, özellikle Libya’ya sığınmacı göçünü engellemek için zaman zaman askeri güçlerini bölgeye sevk edebileceklerini kaydetti.

Afrika’nın kaynak gereksinimi

Çad Cumhurbaşkanı Deby Itno, sığınmacıların göçüne neden olan temel konunun gelişmişlik sorunu olduğuna, bunun da kaynak gereksinimini beraberinde getirdiğine işaret etti.

Itno, “Yıllardır ortaklarımızdan benzer açıklamalar duyuyoruz, somut şeyler istiyoruz.” ifadesini kullandı.

Macron tarafından başlatılan inisiyatifi takdir ettiklerini aktaran Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou da “Binlerce Afrikalının çöllerde ve Akdeniz’de öldüğünü görmek dayanılır gibi değil.” diye konuştu.

Her yıl Afrika’dan Avrupa’ya geçmeye çalışan binlerce sığınmacı Akdeniz’de hayatını kaybediyor.

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