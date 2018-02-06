AB Sempozyumu İstanbul’da Yapıldı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM ile Türk Avrupa Bilimsel ve Eğitimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) 02 Şubat 2018 tarihinde Taksim Hill Hotel’de Avrupa Birliği Sempozyumu’nu gerçekleştirdi.

Türkiye – Avrupa Birliği İlişkilerinin Geleceği, Siyasal Partilerin Avrupa Birliği’ne Bakışı ve Türkiye’nin Avrupa Birliği Yolculuğu gibi konuların tartışıldığı Avrupa Birliği Sempozyumu’nda, ilişkilerin son durumu ve geleceği değerlendirildi.

AB Sempozyumu’nun açılış konuşmalarını, TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY, TAVAK Başkanı Prof. Dr. Faruk ŞEN, AB Bakanlığı Müsteşarı Selim YENEL ve AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Gabriel Munuera VINALS yaptı.

Avrupa Birliği Sempozyumu’na Türkiye’nin AB Nezdindeki Eski Daimi Temsilcisi Büyükelçi (E) Selim KUNERALP, TASAM Başkan Yardımcısı Büyükelçi (E) Murat BİLHAN, Sosyalist Enternasyonal Eski Başkan Yardımcısı Umut ORAN, Luxemburg Fuchs & Associes Finance SA Fon Yöneticisi Zeynep ASLAN, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu Üyesi AK Parti Milletvekili Mustafa YENEROĞLU, MHP Genel Başkan Yardımcısı TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Milletvekili Mehmet GÜNAL, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Milletvekili Prof. Dr. Ümit ÖZDAĞ, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih KORAY, Dışişleri Komisyonu Üyesi AGİT Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi HDP Milletvekili Hişyar ÖZSOY, TASAM Başkan Yardımcısı Tuğg. (E) Fahri ERENEL, Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. İbrahim KABAOĞLU, Gazeteci Mustafa Kemal ERDEMOL, EDELSTAAL Group International Yönetim Kurulu Başkanı Turgut TORUNOĞULLARI, TAVAK Sosyal Bilimler Araştırmacısı Ertuğrul ATLI ve alanında uzman akademisyenler, gazeteciler, STK temsilcileri katıldı.

Başkan Süleyman ŞENSOY, açılış konuşmasının son bölümünde; “Mülkiyet ve güç kavramlarının niteliği tarihsel olarak değişmektedir. ‘Başarıda Başarısızlık’ sendromu yaşayan AB’nin geleceğini, Brexit sonrası Batı’da yeniden canlanan 2. Dünya Savaşı öncesine benzer kamplaşmanın sonuçları belirleyecektir. Refahın bozulduğu ve politik aşırılıkların arttığı AB ülkelerinde Türkofobi tarihsel bir yanılgıdır ve Türk Diasporaları özelinde AB Ülkelerine yaptıkları yaşamsal katkılara karşı en hafif ifade ile büyük nankörlüktür.

Bağımlılıklarının üçte ikisi Batı dünyası lehine olan Türkiye, Doğu ve Batı’nın ‘Güvenlik Regülatörü’dür ve tercihleri, dengeleri etkileyecektir. Türkiye – AB ilişkilerinde artık sürdürülmesi mümkün olmayan LIMES formülü dışında yeni ve gerçekçi yapısal çözümlere olan ihtiyaç tarihî zorunluluk olarak önümüzde durmaktadır. Sempozyum’un bu tarihî ihtiyaç ve arayışlara nitelikli katkı yapmasını diliyorum” dedi.