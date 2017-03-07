AB savunma komuta merkezi kurulması konusunda anlaştı…AB’den savunma adımı

Brüksel’de toplanan Avrupa Birliği dışişleri bakanları yurtdışındaki askeri operasyonlar için savunma komuta merkezi kurulması konusunda anlaştı. Avrupa Birliği dış ilişkiler yüksek temsilcisi Federica Mogherini komuta merkezinde şimdilik yaklaşık 30 kişinin çalışacağını söyledi:

“Çok önemli kararlar alıyoruz. 5-6 ay önce bunu hayal etmek bile imkansızdı. Avrupalı yetkililer güvenlik konusunun Avrupalılar için, Avrupalı vatandaşlar için ne kadar önemli olduğunu anlamış bulunuyor. Son dönemde yaşananlar sorumluluklarımızı üstlenmemizi sağlıyor. Savunma ve güvenlik konusunda sorumluluklarımızı üstlenmeliyiz.”

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker daha önce konuyu birçok kez dile getirmişti. Yeniden can bulan fikrin gerçeğe dönüşme ihtimali Brexit kararı sonrası daha da güçlendi.

İngiltere daha önce Avrupa Birliği’ne ait askeri komuta merkezi kurulmasına yönelik çabaları engellemişti.

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AB’den savunma adımı

Avrupa Birliği dışişleri ve savunma bakanları, karargah olarak faaliyet yürütecek Askeri Planlama ve Yönetim Kapasitesinin kurulmasını onayladı.

Avrupa Birliği (AB) dışişleri ve savunma bakanları, AB ortak güvenlik ve savunma politikasını görüşmek üzere Brüksel’de toplandı.

Toplantıda, politika dahilinde AB’nin askeri kapasitesini artırmasını sağlayacak ve karargah olarak faaliyet yürütecek Askeri Planlama ve Yönetim Kapasitesinin kurulması onaylandı.

Şimdilik yaklaşık 30 kişilik ana kadroya sahip olması beklenen yeni birimin ilk işi, gelecek ay Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Mali ve Somali’deki askeri eğitim misyonunu, mevcut komutanlardan devralmak olacak.

“Vatandaşlarımızı korumakla alakalı”

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, konuyla ilgili açıklamasında, “AB dışişleri ve savunma bakanları, bugün birlikte çok net bir mesaj verdi, savunma iş birliğinin güçlendirilmesi yolunda istikrarlı şekilde ilerliyoruz ve daha fazlasını yapmaya devam edeceğiz. Bu, vatandaşlarımızı korumakla ilgili.” dedi.

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, misyona doğrudan destek vermek istemeyen AB üyelerinin gözlemci olabileceğini, böyle bir komuta merkezi kurulmasında geç kalındığını ifade etti.

Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders, yeni birimin ilk adım olduğunu, Avrupa ordusu fikrinin belki daha sonra gündeme gelebileceğini söyledi.

İspanya Dışişleri Bakanı Alfonso Dastis, bugünün Avrupa için önemli olduğunu belirterek, “Askeri Planlama ve Yönetim Kapasitesi, AB’nin kendi savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenebilmesi yolunda bir embriyo.” değerlendirmesini yaptı.

İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon ise AB’nin NATO’ya benzer şeyler yaparak boşuna para harcamaması gerektiğini kaydetti. Fallon, Avrupalı ortaklarını “NATO ile daha yakın iş birliği yapmaya ve başka bir yapıyı kopyalamaktan kaçınmaya” çağırdı.

Kasım 2016’da AB, özel bir ordu kurulmasını öngörmeyen yeni savunma ve güvenlik planı üzerinde anlaşmaya varmıştı. Sene sonunda ise AB Komisyonu, daha geniş bir “AB savunma stratejisi” için askeri satın alma ve ortak araştırmalara olanak sağlayacak yeni fon oluşturmayı önermişti.

Euronews-Ajanslar