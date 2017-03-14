AB, Rusya’ya uyguladığı yaptırımların süresini uzattı

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını tehdit edici eylemlerden ötürü, Ukraynalı ayrılıkçıları ve Rus yetkilileri hedef alan yaptırımların süresini 6 ay uzatmaya karar verdi.

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını tehdit edici eylemlerden ötürü, Ukraynalı ayrılıkçıları ve Rus yetkilileri hedef alan yaptırımların süresini 6 ay uzatmaya karar verdi.

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını tehdit eden eylemler nedeniyle, Ukraynalı ayrılıkçıları ve Rus yetkilileri hedef alan ilave yaptırımların ve vize kısıtlamaların süresinin 15 Eylül 2017’ye kadar uzatıldığı bildirildi.

Yapılan durum değerlendirmesinde uygulanmakta olan yaptırımların değiştirilmesi yönünde bir gerekçe oluşmadığına dikkat çekilen açıklamada, yaptırım listesinde, mal varlıkları dondurulmuş ve vize yasağı getirilmiş 37 şirket ve 150 kişi bulunduğu kaydedildi.

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