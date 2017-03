AB: Rusya göstericileri serbest bıraksın (english)

AB yolsuzluğu protesto eyleminde gözaltına alınan Rus göstericilerin derhal serbest bırakılmasını talep etti. ABD de izinsiz gösterilere yapılan orantısız polis müdahalesini kınadı.

Avrupa Birliği (AB) Rusya’nın büyük kentlerindeki yolsuzluğu protesto gösterileri sırasında gözaltına alınan bine yakın göstericinin derhal serbest bırakılmasını talep etti. AB sözcüsü Brüksel’de yaptığı açıklamada ‘polis müdahalesinin vatandaşların Rusya Anayasasında yer alan ifade ve toplanma özgürlüğü gibi temel haklarını kullanmalarını önlediğini’ söyledi. Gözaltına alınanlar arasında daha önce tecilli hapis cezasına çarptırılmış olan Kremlin muhalifi Aleksey Navalni de bulunuyor. Navalni mahkûmiyet kararından sonra 2018’deki devlet başkanlığı seçiminde adaylığını koyacağını ve devlet organlarının adaylığını önlemeye çalıştığını söylemişti.

AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federice Mogherini’nin sözcüsü Rusya’dan temel hakları teminat altına almasını ve uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesini beklediklerini ifade etti. Göstericilere yapılan polis müdahalesi ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından kınandı.

Alman Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir, muhalefete yapılan uygulamalardan ötürü Rusya hükümetini eleştirdi. Özdemir, “Her türlü protesto eylemini anında bastırmak için güvenlik güçlerini kötüye kullananlar bunu güçlü oldukları için değil, kendi vatandaşlarından korktukları için yaparlar. Zaman gelir, güç onu kullananları hedef alır. Navalni’nin gözaltına alınması da bu durumu değiştirmez”, dedi.

Avrupa’nın tepkisi

Avrupa Konseyi protesto mitingleri sırasında yüzlerce göstericinin tutuklanması üzerine Rusya’ya insan hakları konvansiyonunu hatırlattı. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ‘aralarında muhalefet lideri Aleksey Navalni’nin de bulunduğu yüzlerce göstericinin ifade ve toplanma özgürlüğünü kullanırken gözaltına alınmasının insan hakları konvansiyonu açısından akla bazı sorular getirdiğini’ belirtti. Jagland öncelikle gözaltına alınanlar arasında çocuk yaştaki gençlerin de bulunmasının endişe verici olduğunu söyledi. Rusya 1996 yılında üye olduğu Avrupa Konseyi’nin insan hakları konvansiyonunu da otomatikman tanımış sayılıyor.

Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi’nden sonra Almanya da Rusya’daki gösteriler sırasında tutuklananların serbest bırakılması için Moskova yönetimine çağrıda bulundu. Almanya hükümet sözcüsü Steffen Seibert ‘Yüzlerce barışçı göstericinin polis tarafından gözaltına alınmasına anlam veremediklerini ve müdahaleyi endişe ile karşıladıklarını’ belirtti ve ‘göstericilerin bir an önce serbest bırakılması gerektiğini’ söyledi.

Seibert, Avrupa Konseyi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı prensiplerini kabul etmiş bir ülke olarak Rusya’da da ifade ve toplanma özgürlüğüne saygı gösterilmesinin büyük önem taşıdığını kaydetti.

Son yılların en kalabalık protesto gösterileri

Pazar günü Rusya son yılların en büyük protesto gösterilerine sahne oldu. Rusya’nın çeşitli kentlerinde düzenlenen yolsuzluğu protesto gösterileri sırasında bine yakın gösterici gözaltına alındı. Rus insan hakları örgütü OWD sadece Moskova’da 833 göstericinin gözaltına alındığını duyurdu.

Polisin verdiği bilgiye göre başkent Moskova’daki yolsuzluğu protesto gösterisine 7 bin ila 8 bin kişi katıldı. Son yıllarda bu kadar muhalifin katıldığı izinsiz gösteri düzenlenmemişti. St Petersburg, Novosibirsk, Krasnoyarsk, Omsk, Vladivostok ve Yekaterinburg’da da binlerce kişi yolsuzluğu protesto gösterilerine katıldı. Göstericiler adı yolsuzluk iddialarına karışan Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev’in istifasını talep ediyor.

Aleksey Navalni Mosokova’daki bir metro durağında polis aracına bindirilerek nezarete götürüldü. Navalni polis aracından gönderdiği Twitter mesajında ‘iyi olduğunu, kendisi için mücadele edilmemesini ve amaçlarının yolsuzluğu protesto etmek olduğunu’ yazdı. Gözaltına alınan Navalni’nin Pazartesi günü hâkim karşısına çıkarılacağı öğrenildi.

Dw

——

ALDE Group urges Russian authorities to immediately release Alexei Navalny and all detained

The Liberal and Democrat Group in the European Parliament applauds the courage of citizens across Russia, who are standing up for their rights and for government accountability. ALDE strongly criticises the detention of Russian opposition leader Alexei Navalny and hundreds of other protesters during the anti-corruption protests in Moscow.

ALDE Group leader, Guy Verhofstadt, urges Russian authorities to immediately release the protesters and respect human rights:

“I welcome the massive peaceful protests of citizens across Russia, which shows people are ready to stand up for their freedoms and for accountability of government, in spite of intimidation by public authorities. The Kremlin did not respect freedom of assembly and suppressed the demonstrations, which shows President Putin is afraid of his own citizens. We urge Russian authorities to respect all their obligations as members of the Council of Europe and as signatories to the European Convention of Human Rights.”

MEP, Hans van Baalen (VVD, The Netherlands) ALDE spokesman on Russia and Ukraine, said:

”The massive protests in the streets of Moscow and many other cities show that the Russian people are fed up with Putin regime’s corruption. The arrest of several protestors, including opposition leader Alexei Navalny, is a signal of fear and weakness on the side of Putin. The Russian authorities should immediately release Navalny and the other protestors and lift the ban on anti-corruption rallies. The people of Russia have the right to protest against endemic corruption and oppression in their country.”