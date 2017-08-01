AB, Polonya’daki ‘tek parti’ rejimini durdurabilecek mi?

Polonya’da yargının kontrol altına alınması için hazırlanan üç yasadan birinin Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması üzerine AB harekete geçti.

Polonya’da 2015’te yapılan genel seçimlerden sonra tek başına hükümet olan sağcı-milliyetçi Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) tarafından kuvvetler ayrılığını ortadan kaldırmak, yargıyı denetim altına almak için hazırlanan üç yasa olduğu gibi meclis ve senatodan geçerken, ikisi Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından reddedildi, biri kabul edilip yürürlüğe kondu. Yasallaşan yeni düzenlemeye göre Adalet Bakanı mahkeme başkanları ve yardımcılarını istediği gibi görevden alabilecek ya da emekliye sevk edebilecek. Reddedilen ilk iki madde de Yargıçlar Kurulu ve Anayasa Mahkemesi üyelerinin hükümet tarafından belirlenmesini içeriyordu.

Duda’nın iki maddeyi reddetmesi ilk etapta ülkede olumlu bir hava yaratmasına rağmen, onaylanan madde yargının hükümetin denetimine alınması için önemli bir adım.

Yargı bağımsızlığının kaldırılması, kuvvetler ayrılığının yok edilmesine tepki gösteren Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, söz konusu düzenleme dolaysıyla Polonya’ya karşı cezai yaptırımlara başvuracağını açıkladı. Komisyonun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yasanın fiili olarak uygulanmaya başlamasıyla birlikte Polonya’ya karşı cezai yaptırım sürecinin başlatacağını duyurdu. Bu yaptırımların sonucunda Polonya’nın AB’deki oy hakkının da elinden alınabileceği ileri dürülüyor. Bu da Polonya’nın üyeliğinin fiili olarak askıya alınması ya da üyelikten çıkarılması anlamına geliyor.

AB Komisyon Başkan Yardımcısı Frans Timmermans yaptığı açıklamada, bir mahkeme başkanının emekliye sevk edilmesi durumunda soruşturmayı başlatacaklarını açıkladı.

Bu çerçevede AB’nin öncelikle Avrupa Adalet Divanı’na başvurarak Polonya’ya para cezası vermeyi planladığı ifade ediliyor. Buna rağmen geri adım atılmaması durumunda ise AB’deki oy hakkını elinden almak için sürecin başlatılacağı belirtiliyor.

AB, bugüne kadar hiç bir AB üyesi hakkında böyle bir girişim başlatmadı. Olması durumunda Polonya ilk olacak.

Yücel Özdemir -Evrensel