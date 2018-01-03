AB nüfusunun yaklaşık %18’i gürültücü komşulardan şikayetçi

Avrupa Birliği (AB) nüfusunun %17,9’u gürültücü komşulardan ve sokak gürültülerinden şikâyetçi oldu.

Eurostat’a göre, sürpriz olmayacak şekilde, şikayet edenlerin bu oranın iki katından fazlası (%23,3) şehirlerde yaşayan insanlar oluyor. Kırsal kesimdeki insanların %10,4’ü de bu şikâyetlerde bulunuyor.

Kıbrıs’ta aynı oran Belçika’ya eşit şekilde %15’ten fazla oluyor.

Ayrıca komşulardan veya sokaktan gelen gürültüden sorun yaşayan kişilerin oranı ailedeki kişi sayısına göre düşüş gösteriyor. Bekar kişilerin %20,8’e yakını komşularının seslerinden rahatsız olduklarını söylerken iki yetişkinin olduğu ailede bu oran %17,8; üç ya da daha fazla yetişkin olan ailelerde bu oran %16,6 olarak tespit edildi. Benzer şekilde çocukları olmayan ailelerde bu rahatsızlık oran %15,4 ile daha yüksek olurken çocukları olanların rahatsızlık oranı %17,5 olarak kaydedildi.

Malta, Almanya ve Hollanda’da her 4 kişiden biri komşularının sesinden şikâyetçi oldu.

2016’da Avrupa Birliği üye ülkeler genelinde, nüfusun yaklaşık bir çeyreği komşularından ve sokaktan gelen seslerden şikâyetçi olduğunu belirtti.

Bu oranlar Malta’da %26,2; Almanya’da %25,1 ve Hollanda’da %24,9 şeklinde belirlendi. Bu ülkeleri %23,1 ile Portekiz, %20,3 ile Romanya, %19,9 ile Yunanistan ve %19,7 ile Lüksemburg izledi.

Ölçeğin diğer ucunda en düşük oran %7,9 ile İrlanda’da kaydedildi. Onun ardından %8,5 ile Hırvatistan, %10,0 ile Bulgaristan ve %10,4 ile Estonya geldi.

Kha