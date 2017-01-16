AB Nisan’da Suriye Konferansı Düzenlemeyi Planlıyor

Avrupa Birliği (AB), gelecek baharda Suriye’nin geleceği ve yeniden inşasına odaklanan bir konferansa ev sahipliği yapmak istiyor.

AB dış politika şefi Federica Mogherini, Birleşmiş Milletler ile birlikte düzenlenecek konferansın tarihi için Nisan ayı üzerinde durulduğunu söyledi.

Mogherini, konferansın yeniden başlaması planlanan Cenevre barış görüşmelerinin sonrasında yapılacağını ve “uluslararası topluma yeni bir sayfa açma ve Suriye’nin yeniden inşasına başlama yolunda fırsat sunabileceğini” belirtti.

Brüksel’de düzenlenmesi öngörülen konferansta Suriye’ye uluslararası yardım sözlerinin yerine getirilmediğinin de değerlendirileceği kaydedildi.

AB, ABD Büyükelçiliği’nin Tel Aviv’den Kudüs’e taşınmasına karşı

Öte yandan AB, Amerika’da yeni başkan seçilen Donald Trump’ın kampanya döneminde dile getirdiği, İsrail’deki Amerikan Büyükelçiliği’nin Tel Aviv’den Kudüs’e taşınması fikrine karşı olduğunu bildirdi.

Brüksel’de toplanan AB dışişleri bakanları, böyle bir adımın Arap dünyasında gerilimleri artıracağı uyarısında bulundular.

Mogherini gazetecilere yaptığı açıklamada, “Dünyanın büyük bir kesiminin kamuoylarında ciddi neticelere yol açabilecekler başta olmak üzere, hepimizin tek taraflı eylemlerden kaçınması çok önemli” dedi.

Suriyeli muhalifler Astana’daki görüşmelere katılacak

Bu arada Suriyeli muhalif gruplar, Rusya ve Türkiye’nin öncülüğünde Kazakistan’da yapılacak barış görüşmelerine katılma kararı aldı.

Bu kararı Ankara’da yaptıkları toplantıda alan muhalifler, şu anda Ceyş’ül İslam grubunun siyasi lideri Muhammed Alluş’un başkanlık edeceği bir heyet oluşturmaya çalışıyor.

Alluş Reuters’e yaptığı açıklamada, muhaliflerin Astana’ya İran’ın “suçlarını etkisiz hale getirmek” için gittiğini kaydetti.

Reuters’ın haberine göre, uzmanlar muhaliflerin konferansa katılmasında Türkiye’nin baskısı olduğuna inanıyor. Muhalifler daha önceki açıklamalarında, Suriye’de yönetimin ateşkes ihlallerini gerekçe göstererek Astana’daki toplantıya katılmalarının sözkonusu olmadığını belirtiyordu.

Görüşmelerin 23 Ocak’ta yapılması planlanıyor. Geçen yıl başarısızlıkla sonuçlanan girişimin öncülüğünü yapan Amerika ise bu sefer sürece dahil değil. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara ve Moskova’nın Amerika’ya da davet yollamayı kararlaştırdığını açıklamıştı. Ancak Kremlin henüz bu pozisyonu teyit etmiş değil.

Çavuşoğlu ve Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un bugün telefonla görüşerek, Astana’daki görüşmelerin hazırlıklarını konuştukları bildirildi.

Suriye’nin kuzeyinde geniş bir alanı kontrol eden Kürt gruplar ise Türkiye’nin arzusuna uygun olarak geçen yıl olduğu gibi bu yıl da davet edilmedi.

Görüşmelere katılacak muhalif gruplar, Suriye’nin kuzeyinde savaşan Özgür Suriye Ordusu içerisindeki grupları içeriyor. Heyetin geçen yıl Cenevre’ye gönderilen ekipten farklı olacağı belirtiliyor.

Dw