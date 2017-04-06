AB, Macaristan hükümetine karşı eleştiri dozunu yükseltiyor

Çarşamba günü Strazburg’da gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu’nun genel oturumları sırasında dört siyasi grup Macaristan’ın uygulamalarına karşı eyleme geçilmesi çağrısında bulundu.

Çağrı Orban hükümetinin Merkez Avrupa Üniversitesi’ne yönelik attığı adımlar sonrası geldi. Polonyalı Merkez Sağ Parlamenter Roza Thun Euronews’e verdiği demeçte şöyle konuştu:

“Altına imza attığımız değerlere en başta bizlerin saygı göstermesi gerekli. Özgürlük, demokrasi, insan hakları, barış bizim olmazsa olmazımız.Merkez Avrupa Üniversitesi’ne gelince, eğitim özgürlüğü de vazgeçilemez bir hak”

Macaristan’daki gelişmeler sonrası AB Komisyonu da ilgili yasaları incelemeye aldı. Komisyon Başkan Yardımcısı Frans Timmermans dosyayı bizzat takip edecek. Bu da meselenin son derece ciddiye alındığı anlamına geliyor.

Liberal grup üyesi Hollandalı Sophia Veld şunları söyledi:

“Liberaller olarak biz madde 7.1’i işletmeye hazırız. Bu da önce diyalog sonra soruşturma ve eğer hükümet gerekli karşılığı vermezse son olarak yaptırım seçeneğini masaya koyuyoruz demek. Umarız bir ultimatoma gerek kalmadan herşey yoluna girer.”

Orban hükümeti, George Soros tarafından fonlanan üniversiteyi kapatmaya hazırlanıyor.

Euronews