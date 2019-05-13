femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.ru
AB liderlerinden birlik mesajı Reviewed by Momizat on . Romanya’nın Sibiu kentindeki AB devlet ve hükümet başkanları gayriresmi zirvesinde birlik mesajı verildi. Ancak zirvede, AB Komisyonu Başkanı’nın seçimi ve ikli Romanya’nın Sibiu kentindeki AB devlet ve hükümet başkanları gayriresmi zirvesinde birlik mesajı verildi. Ancak zirvede, AB Komisyonu Başkanı’nın seçimi ve ikli Rating: 0
Buradasınız: AB Haber » Manşet » AB liderlerinden birlik mesajı

AB liderlerinden birlik mesajı

Haber Tarihi:: 13 Mayıs 2019 Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır

Romanya’nın Sibiu kentindeki AB devlet ve hükümet başkanları gayriresmi zirvesinde birlik mesajı verildi. Ancak zirvede, AB Komisyonu Başkanı’nın seçimi ve iklim koruma alanında görüş ayrılıkları gözlendi.

Avrupa Parlamentosu seçimlerine iki hafta kala bir araya gelen Avrupa Birliği (AB) devlet ve hükümet başkanları, birlik mesajı verdi. Dönem Başkanı Romanya’nın Sibiu kentinde düzenlenen gayriresmi liderler zirvesinde yayımlanan ortak bildiride “iyi ve kötü günde birlik” ve “zor dönemlerde dayanışma” vurgusu yapıldı. Ancak gelecek AB Komisyonu Başkanı’nın nasıl belirleneceği ve iklim koruma alanında nasıl bir çizgi izleneceği konusunda görüş ayrılıkları kendini gösterdi.

Zirvenin açılışında konuşan ve “Dünya uyumuyor” diyen Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupalıların siyasi farklılıklarına rağmen, “ortak hareket etmenin daha iyi olduğuna” inandıklarının açıkça dile getirilmesi gerektiğini vurguladı.

https://www.dw.com/tr/ab-liderlerinden-birlik-mesaj%C4%B1/a-48680304

Share

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu

Scroll to top