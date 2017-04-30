AB liderleri Erdoğan ile görüşme kararı aldı

Avrupa Birliği liderleri NATO’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme kararı aldı.

Avrupa Birliği liderleri Donald Tusk ve Jean-Claude Juncker, 25 Mayıs’ta gerçekleşecek NATO zirvesinin oturum aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme yapacak.

Almanya Başbakanı Angela Merkel Cumartesi günü yaptığı açıklamada ise AB Konseyi Başkanı Tusk ile görüşmelerin ardından hâlâ AB’ye aday ülke statüsünde olan Türkiye ile arasındaki çatışmayı azaltmak için bir çaba daha sarf edeceğini söylemişti.

AB’nin Erdoğan’ın, 15 Temmuz darbe girişimini sonrasında kendisine muhalif herkesi yıldırmaya çalışmak için bir araç olarak kullandığı yönünde getirdiği eleştiriler ile sallanan ilişkiler, 16 Nisan’da gerçekleştirilen başkanlık anayasası referandumu öncesinde ve sonrasında yaşanan gerimler ve Erdoğan’ın ‘idam’ çıkışları ile iyice zayıflamıştı.

Cumhuriyet