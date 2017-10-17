AB Liderler Zirvesi’nde Türkiye’ye verilen fonlar kısılacak

19-20 Ekim’de yapılacak AB Liderler Zirvesi’nde Türkiye’ye verilen fonların azaltılması ve Türkiye ile ilgili izlenecek tutum konusunda kararların netleştirilmesi bekleniyor

Türkiye ile AB arasındaki pamuk ipliğini kimin koparacağına yönelik restleşme devam ederken, AB ipleri koparmak yerine Türkiye’ye katılım müzakereleri için verdiği fonları azaltmaya hazırlanıyor.

AB liderlerinin bu hafta yapacağı zirvede Türkiye ile müzakereleri dondurma kararı beklenmezken, dün Konsey toplantısında AB Dışişleri Bakanları Türkiye’ye sağlanan fonlarda alınacak önlemleri görüştü. Dışişleri Bakanları, Türkiye’nin AB ile müzakerelerin başlamasının ardından sağlanan 4 milyar Avro’dan fazla yardımın, 1 milyar Avro’luk bölümünü askıya almayı; bir kısmını da Türk hükümeti aracılığıyla dağıtmak yerine doğrudan sivil toplum örgütlerine vermeyi planlıyor.

AB dışişleri bakanlarının öğle yemeğinde gündemi Türkiye oluştururken, 19-20 Ekim’deki Liderler Zirvesi’nde de Türkiye’ye karşı izlenecek tutum netleşecek. Kritik zirve başlamadan önce AB Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu aradı. Mogherini, bu telefon görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada İdlib ve Rakka’daki gelişmelerle, Irak’taki durumu ele aldıklarını; özellikle Suriye konusunu nasıl daha iyi koordine edebileceklerini görüştüklerini belirttikten sonra şunları söyledi: “İnsan hakları konusuna da işaret ettik. Biliyorum, bu konu manşetlerle değil ama lütfen size AB’nin hâlâ insan haklarını, dış politikasının merkezine koyan ve bununla da gurur duyan birkaç aktörden biri olduğunu anımsatmama izin verin.” Türk Dışişleri ise görüşmeye dair yine sessiz kalmayı tercih etti. Mogherini insan hakları, hukukun üstünlüğü gibi konuların Türk tarafıyla tüm görüşmelerin değişmez gündemi olduğunu belirtirken, “Biz Türk dostlarımızdan referandum ile kabul edilen değişiklikleri Avrupa Konseyi (AK) ve Venedik Komisyonu ile koordine ederek uygulamasını bekliyoruz” dedi.

Cumhuriyet