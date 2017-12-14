AB Liderler Zirvesi gündemini belirledi

AB Liderler Zirvesi’nde savunma, sosyal konular, dış ilişkiler ve göç konuşulacak

Avrupa Birliği’nin (AB) 28 üyesinin AB bakanlarını bir araya getiren AB Genel İşler Konseyi, AB Liderler Zirvesi’nin gündemini belirledi.

AB Konseyi’den yapılan yazılı açıklamada, Konsey toplantıları için her ay toplanan Genel İşler Konseyi’nin 14-15 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek AB Liderler Zirvesi için hazırlıkları tamamladığı bildirildi.

Açıklamada, liderlerin zirvede savunma, sosyal konular, dış ilişkiler ve göçe odaklanacağı belirtildi.

Zirvede liderlerin Yapılandırılmış Daimi İşbirliğine (PESCO) destek vereceği aktarılan açıklamada, NATO-AB arasındaki savunma iş birliği konularının ele alınacağı ifade edildi.

Açıklamada, liderlerin Göteborg’da düzenlenen Sosyal Zirve’de alınan kararları uygulamak için eğitim ve kültür alanlarına ilişkin sosyal konuları tartışmaya açacakları kaydedildi.

Zirvede dış ilişkilerdeki son gelişmelerin de ele alınacağı bildirilen açıklamada, göç konusunda gelecekte atılacak adımların değerlendirileceği duyuruldu.

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AB liderleri bugün Brüksel’de bir araya gelecek

AB liderleri bugün Brüksel’de bir araya gelecek.Liderlerin Kudüs’ün statüsünün iki devletli çözüm çerçevesinde İsrail ve Filistin’in başkenti olması gerektiği görüşünü teyit etmesi bekleniyor.Brüksel’deki zirvede Liderler; savunma ve güvenlik iş birliği, sosyal konular, göç, Kudüs, Rusya, Brexit, ekonomik ve parasal birlik konularını ele alacak.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirilecek AB Liderler Zirvesi’nde farklı konuların ele alınacağı üç oturum yapılacak. Son oturumda Brexit müzakerelerine ilişkin son gelişmeler de tartışılacak.

Liderler, dış ilişkiler ışığında Kudüs’e ilişkin gelişmeleri de ele alacak.Liderlerin Kudüs’ün statüsünün iki devletli çözüm çerçevesinde İsrail ve Filistin’in başkenti olması gerektiği görüşünü teyit etmesi bekleniyor.

Dış ilişkiler çerçevesinde, Ukrayna’daki gelişmeler bağlamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’den Minsk Anlaşması’na ilişkin bilgi alacak liderlerin, Rusya’ya yönelik yaptırımların uzatılması kararını da ele alması öngörülüyor.

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