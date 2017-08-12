AB, Kuzey Kore’ye yaptırımları genişletti

Avrupa Birliği (AB), nükleer ve balistik füze denemeleri yapan Kuzey Kore’ye yönelik yaptırımları genişletti.

AB Konseyi, nükleer ve balistik füze deneyen Kuzey Kore’ye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarıyla uyumlu olarak yaptırımların genişletildiğini açıkladı.

Bu kapsamda Kuzey Kore’ye uygulanan sınırlayıcı tedbirler çerçevesinde 9 kişi ve 4 şirket daha AB’nin yaptırım listesine eklendi.

Böylece AB’nin yaptırım listesinde mal varlıkları dondurulmuş ve/veya vize yasağı getirilmiş BM kararıyla uyumlu 50 şirket ve 62 kişi bulunuyor. Buna ek olarak AB’nin kendi listesinde Kuzey Kore’den 41 kişi ve 7 şirkete daha yaptırım uygulanıyor.

AB Konseyi, BMGK kararları uyarınca Kuzey Kore’ye başka yaptırımlar uygulamak için de çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

AB’nin Kuzey Kore’ye yönelik ilk yaptırımları 2006’da başlamıştı. Ülkeyle silah ticareti ve Kuzey Kore’nin nükleer ve balistik füze teknolojisi geliştirmesine katkı sağlayabilecek ürün, hizmet ve teknolojilerin sağlanması yasaklanmıştı.

RS