AB Körfez’de Yükselen Tansiyona Çözüm Arıyor

Avrupa Birliği, ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran ile Batılı ülkelerin imzaladığı Nükleer Anlaşma’dan tek taraflı çekileceğini açıklaması ve de İran’a uyguladığı ambargo sonrası Basra Körfezi’nde tırmanan tansiyonu düşürmeye çalışıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, konunun 24 Haziran’da G-7 zirvesinde çözüme kavuşabilmesi için diplomatik temaslarını arttırdı.

Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile zirveden 4 gün önce Fransa’da görüşeceğini açıklayarak Rusya’yı da çözüm masasına çekti. AB Dış İlişkiler Yüksek Temcilcisi Federica Mogherini, Viyana’nın ardından dışişleri bakanları seviyesinde yeni bir toplantı için çalıştıklarını söyledi.

İran ile varılan Nükleer Anlaşma’ya imza atan Almanya, Fransa, İngiltere, Çin ve Rusya temsilcileri, Pazar günü İran ile Avusturya’nın başkenti Viyana’da masaya oturdu.

İmzacı devletler masada, anlaşmayı koruma arzusunda oldukları görüşünü bir kez daha yineledi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Araghchi, “Toplantının yapıcı olduğunu” ancak, AB ülkelerinin, İran’ın petrol ihracatını önlemesi durumunda, İran’ın da anlaşmadan doğan yükümlülüklerini azaltacağını dile getirerek, “Anlaşmayı tek taraflı olarak sürdüremeyecekleri” uyarısında bulundu.

Ambargo krizi

Taraflar, İran’ın dünyanın geri kalan bölümüyle ticaret yapabilmesi için “pratik bir çözüm yolu” aradıklarını açıkladı.

Bu çerçevede AB’nin, İran ile ABD ambargosunu delmeden ticaret yapmaya devam edebilmek için oluşturduğu INSTEX sisteminin korunması ve sisteme AB dışındaki ülkelerin de dahil edilebilmesi gündeme geldi. Ancak bu çerçevede karar alabilmek için İran, bakanlar seviyesinde toplanması gerektiğini dile getirdi.

ABD ambargosuna rağmen, petrolünü ihraç etmek isteyen Tahran yönetimi, Avrupa ülkelerinden imza attıkları anlaşmaya uymalarını istedi.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, bu konunun çözüme kavuşturulması adına, çok kısa sürede bakanlar seviyesinde bir toplantının alt yapısını oluşturmak için çalıştıklarını ifade etti.

Londra-Tahran tanker krizi

Müzakere masasında çözüm arayışları sürerken, Pazar ve Pazartesi günü yaşanan gelişmeler, Körfez’de tansiyonu yükseltmeye devam etti.

İran Devlet Başkanı Hasan Ruhani, “Körfez’de yabancı gemilerin varlığının bölgede büyük bir tansiyona yol açtığını ve körfezin güvenliğinin bölge ülkeleri tarafından sağlanması gerektiğini” açıkladı.

https://www.amerikaninsesi.com/a/ab-korfez-de-yukselen-tansiyona-cozum-ariyor/5019889.html