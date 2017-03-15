AB Konseyi Başkanı Tusk ve Juncker’den Hollanda’ya destek: “Hollanda’ya faşist diyenler gerçeklikten kopmuş”

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, “Rotterdam’da faşizm gören birinin gerçeklikle bağı kopmuş demektir” dedi.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Türkiye-Hollanda arasındaki diplomatik krize ilişkin açıklama yaptı. Tusk, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Rotterdam, Naziler tarafından tahrip edildi. Bugün Belediye Başkanı Fas doğumlu. Orada faşizm gören birinin gerçeklikle bağı kopmuş demektir. Avrupalıyız, gururluyuz” ifadelerini kullandı.

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Kürsüye art arda geldiler, Hollanda’ya destek çıktılar!

Hollanda’nın Türk bakanlara yönelik skandal tavrının ardından gerilim sürerken, bugün Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker peş peşe açıklamalar yaptı. Avrupa Parlamentosu’nda konuşan Tusk ve Juncker Hollanda’ya destek çıktı. Tusk sözlerini bir de Hollanda dilinde tekrarlayarak salondakilerin alkışını aldı.

Reuters’ın haberine göre, Avrupa Konseyi Başkanı Tusk, Türkiye’nin “Rotterdam’da faşizm olduğu” yönündeki açıklamalarının “gerçeklerden tamamen kopuk” olduğunu savundu.

Avrupa Parlamentosu’nda konuşan Tusk, “Erasmus’un şehri Rotterdam, Naziler tarafından tamamen yok edilmişti ve şu an Fas’ta doğan bir belediye başkanı var: Eğer birisi Rotterdam’da faşizm görüyorsa, gerçeklerden tamamen kopuk demektir” dedi.

AFP’nin haberine göre, Tusk aynı sözleri bir de Hollanda dilinde tekrarlayınca salondakilerden alkış aldı.

“HOLLANDA AVRUPA’DIR, AVRUPA DA HOLLANDA”

Tusk, “Hepimiz Hollanda ile dayanışma gösteriyoruz” ifadesini kullanan Tusk, “Hollanda Avrupa’dır. Avrupa Hollanda’dır. Bu ülke demokrasi ve özgürlük ülkesidir. Erasmus’un kenti Rotterdam Naziler tarafından tamamen yok edildi. Şu anda Fas doğumlu biri kentin belediye başkanı. Eğer birileri Rotterdam’da faşizm görüyorsa onlar gerçeklikle bağlarını tamamen koparmışlardır” diye konuştu.

Tusk’ın ardından konuşan AB Komisyonu Başkanı Juncker, Türk hükümetinin Nazi benzetmesi nedeniyle “şoke olduğunu” söyledi ve “Bugünkü hükümetlerle Naziler arasında kıyaslama yapılmasını asla kabul etmem” dedi. Juncker ayrıca, Türk yetkililerin açıklamalarının Türkiye’yi Avrupa Birliği üyesi olma ihtimalinden gittikçe uzaklaştırdığını öne sürdü.

Juncker, “O dönem ile bir kıyaslama yapılması katiyen kabul edilemez. Bunu yapan, Avrupa’dan uzaklaşıyordur ve Avrupa’ya girmeye çalışmıyordur” ifadesini kullandı.

Tak-Hürriyet