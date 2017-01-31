AB Konseyi Başkanı Donald Tusk: Yeni Amerikan yönetimi birlik için tehdit (english)

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, birlik üyesi 27 ülkenin liderlerine mektup gönderdi. Tusk, yeni ABD yönetimini, “AB’ye yönelik dış tehditler” arasında saydı.

İngiltere’nin AB’den çıkma (Brexit) kararının ardından Birlik’in geleceğinin görüşüleceği Malta Zirvesi’nden önce yayımlanan mektupta Tusk, “Birlikte ayakta kalırız, bölünürsek dağılırız” dedi.

Mektubuna “Avrupa Birliği’nin bugün karşı karşıya kaldığı sorunlar, Roma Anlaşması’nın imzalanmasından beri en tehlikelileri” diye başlayan Tusk, birliğin bugün üç tehdit ile karşı karşıya olduğunu belirtti.

Birinci tehdidi, “Avrupa çevresindeki ve dünyadaki yeni jeopolitik duruma” bağlayan Tusk mektubunda, “Özellikle denizlerde gittikçe kendini hissettiren Çin; Rusya’nın Ukrayna ve komşularına yönelik saldırgan politikası; Orta Doğu’da ve Afrika’daki savaşlar, terör ve anarşi; radikal İslam’ın ana bir rol üstlenmesi ve yeni Amerikan yönetiminin endişe verici beyannamleri geleceğimizi önemli ölçüde öngörülemez kılıyor” ifadelerini kullandı.

Tusk “Yeni yönetimin son 70 yıllık Amerikan dış politikasını sorgulamasıyla, Washington’daki değişiklik Avrupa Birliği’ni zor bir duruma sokuyor” dedi.

İkinci tehdidin Birlik içindeki AB karşıtı, milliyetçi, yabancı düşmanı anlayışla ilişkili olduğunu söyleyen Tusk, üçüncü tehdidi ise Avrupa’daki elitlerin siyasi katılım yerine popülist argümanlara teslimiyetleri ve liberal demokrasi değerlerine şüpheyle yaklaşımları olarak sıraladı.

‘Sadece birlikte tam bağımsız olabiliriz’

Tusk “Avrupa Birliği’nin dağılması, üye ülkelerinin tam egemenliğini yeniden inşaasına yol açmayacak, ama onların ABD, Rusya ve Çin olan büyük süper güçlerin gerçek ve olgusal olarak bağımlılığına yol açacak. Sadece birlikte tam bağımsız olabiliriz” diyor.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı mektubunda ayrıca Avrupa entegrasyonunu bir sonraki aşamaya taşımak için, iç ve dış güvenlik ile Avrupa vatandaşlarının sosyo-ekonomik refah hissini yeniden inşa etmenin önemine dikkat çekti.

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Avrupa Konseyi Başkanı Tusk: Trump, Avrupa için varoluşsal bir tehdit

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Rusya, Çin ve ABD yönetimlerinin Avrupa Birliği’nin karşısında bulunan en büyük zorluklar olduğunu söyledi ve Trump konusunda AB ülkelerini uyardı.

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, ABD Başkanı’nı sert bir dille eleştirerek, Donald Trump’ın Avrupa için varoluşsal bir tehdit olduğunu söyledi. Tusk, 27 üye devlete açık bir mektup yollayarak, Avrupa Birliğini tehdit eden unsurları, ABD Başkanı Trump, Rusya, Çin ve radikal örgütler olarak sıraladı.

Tusk, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek olan ve Avrupa’dan çok sayıda devlet adamının katılacağı Malta Zirvesi öncesinde politik birliktelik çağrısında bulundu.

“Amerikan politikasının son 70 yılı sorgulanıyor”

Polonya eski başbakanı da olan Tusk, Çin’in iddialı ve Rusya’nın saldırgan politikalarının, Orta Doğu’daki terör ve anarşinin ve yeni Amerikan yönetiminin kaygı verici kararlarının, Avrupa’nın geleceğini tehlikeye soktuğunu söyledi.

Tusk, “Özellikle Washington’daki değişim, Avrupa birliğini zor bir duruma sokuyor, yeni yönetim Amerika’nın dış politikasının son 70 yılını sorguluyor gibi görünüyor” diye yazdı.

“AB dağılırsa, büyük güçlere bağımlı oluruz”

“Avrupa Birliği’nin dağılması, üye ülkelerin tam bağımsızlığını geri kazanmasına yol açmaz, aksine ABD, Rusya ve Çin gibi büyük güçlere bağımlılık anlamına gelir. Sadece bir arada olursak tam bağımsız oluruz,” diyen Tusk, bu amaçla Avrupa’nın entegrasyonunu daha ileriye taşıyacak adımlar atılması gerektiğini vurguladı. Tusk, Avrupalı üst düzey yetkili ve diplomatların Brüksel’deki görüşmede Trump’a karşı tepki verilmesi konusunu tartıştıkları, ancak bazı hükümetlerin ’kilit bir müttefiki kendilerinden uzaklaştırmak konusunda aceleci davranmak istemediğini’ söyledi.

Ajanslar-Dha

ABHaber mektubu yayımlıyor:

http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2017/01/31-tusk-letter-future-europe/