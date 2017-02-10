AB Komisyonunun kararına Türk ve Yunan turizmcilerden tepki

Ege’deki Yunan adalarına seyahatte kolaylık sağlayan geçici vize uygulamasının kaldırılması, Türk ve Yunan bazı turizmcilerin tepkisine neden oldu.

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri Orhan Kavala, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah aldıkları bu haberle (Yunan adalarına girişte geçici vize uygulamasının kaldırılması) çok üzüldüklerini, yaşanan bu olayın her ülkenin de turizmini olumsuz yönde etkileyeceğini söyledi.

Türk turistlerin Yunanistan için çok önemli olduğuna işaret eden Kavala, şöyle konuştu:

“Türk turist, Yunanistan için çok önemli, özellikle adalar için çok önemli. Bodrum’a gelen turist, Bodrum’da kaldıktan bir müddet sonra Yunanistan’ın Kos Adası’na geçiyor. Orada bir süre kaldıktan sonra yine Bodrum’a geliyor. Dolayısıyla hem Bodrum hem de Yunan ekonomisine katkıda bulunuyor.”

Yunan turizmciler günübirlik vize istiyor

Yunanistan’ın İstanköy (Kos) Adası’nda yaşayan turizm acentesi sahibi Samis Paizanoglou da Türkiye’den günübirlik vizeyle Yunanistan’a Türk turist gelmesini çok arzu ettiklerini ancak AB kuralları gereği her yıl Avrupa Birliğine müracaat etmeleri gerektiğini, ilk vize müracaatlarının reddedildiğini bildirdi.

İkinci bir müracaat için Yunan hükümetinin bir çalışma yaptığını belirten Paizanoglou, bu çalışmanın da sadece Yunan vizesi olacağını, buna da izin verileceğini umduklarını kaydetti.

Midilli, Sakız, Rodos, İstanköy, Sömbeki, Sisam ve Meis adaları için 2012 yılından bu yana nisan-ekim aylarında geçerli olan uygulamayla Türk turistlerin adalara seyahatlerinde limanda vize verilerek önemli bir kolaylık sağlanıyordu.

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