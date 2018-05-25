AB Komisyonu ve Gazprom anlaştı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve Rus enerji şirketi Gazprom arasında yaklaşık 7 yıldır devam eden doğalgaz anlaşmazlığı, Gazprom’un rekabet kullarına uymaya yönelik bağlayıcı taahhütler vermesi üzerine anlaşmayla noktalandı.

AB Komisyonu Rekabetten Sorumlu Üyesi Margrethe Vestager, Rus enerji devinin rekabetçi piyasa şartlarına uymak için bağlayıcı yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul ettiğini belirtti:

“Avrupa’da iş yapan tüm şirketler, rekabetle ilgili kurallarımıza uymak zorunda, nereden geldiklerinin önemi yok. Buna ilave olarak kararımız, Gazprom’un gelecekte ne şekilde davranacağına yönelik özel olarak hazırlanmış kurallar getiriyor. Gazprom, bölgede enerji piyasalarına entegre olmak için olumlu adımlar atmak zorunda. Bu adımlar, şirketin Avrupa enerji piyasasına gerçek manada girişine yardımcı olacak.”

Gazprom, Avrupa’ya sağladığı doğalgazın diğer ülkeler arasında tekrar satışına karışmama taahhüdünde bulundu. Gazprom’un anlaşmayı ihlal etmesi durumunda yıllık cirosunun yüzde 10’u kadar para cezasıyla karşı karşıya kalması söz konusu.

Euronews