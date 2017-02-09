AB Komisyonu Üyesi Hahn Makedonya’da

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Makedonya’da 11 Aralık’ta yapılan erken genel seçimin ardından hükümetin kurulması gerektiğini ifade etti.

Makedonya’nın başkenti Üsküp’te temaslarda bulunan Hahn, geçici hükümetin başbakanı Emil Dimitriev ile bir araya geldi, Batı Balkanlar Dışişleri ve Enerji Bakanları Toplantıları’na katıldı.

Toplantıların ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hahn, Makedonya’ya öneride bulunmaya değil, ülkedeki siyasi parti liderlerini dinlemeye geldiğini söyledi.

Makedonya’nın önemli ilerleme kaydettiğini ve bir sonraki adımın yeni hükümetin kurulması olduğunu kaydeden Hahn, yeni hükmetin sağlam ve geniş temeller üzerine kurulması gerektiğini, ayrıca AB perspektifine sahip olmasının önemli olduğunu belirtti.

Nihai kararı ülkedeki siyasetçilerin vermesi gerektiğini aktaran Hahn, “Seçimlerin sonucu belki bazılarını şaşırttı ancak şimdi hükümetin kurulması gerekiyor. Tüm siyasi partiler de demokratik kararlara saygı duymalı.” diye konuştu.

Ülkede ekonomiden güvenliğe birçok alanda zorluklar olduğuna işaret eden Hahn, bu nedenle hükümetin bir an önce kurulmasının önemli olduğunu kaydetti.

Makedonya’daki geçici hükümetin Dışişleri Bakanı Nikola Poposki de ülkedeki erken genel seçimin ardından hükümeti sadece vatandaşlar tarafından seçilen partilerin kurabileceğine işaret etti.

Poposki, mecliste temsil edilen tüm siyasi partilerin ortak hedefinin, Makedonya’nın AB’ye entegrasyonu olduğunu ifade etti.

Bölgesel işbirliği konusuna da değinen Poposki, “Tüm sorunların çözüm bulunması için bölgesel işbirliğine devam edilmesi noktasında kararlıyız. Bölgedeki insanların ne kadar iyi bir hayata sahip olacağı hepimize bağlı.” dedi.

– Batı Balkanlar Dışişleri ve Enerji Bakanları Toplantıları

Öte yandan, Hahn’ın da katılımıyla Üsküp’te Batı Balkanlar Dışişleri ve Enerji Bakanları Toplantıları düzenlendi. Toplantılara Makedonya, Arnavutluk, Sırbistan, Karadağ, Bosna Hersek ve Kosova’dan bakanlar ve diğer yetkililer katıldı.

Toplantıların ardından yapılan açıklamada, Batı Balkan ülkelerinin enerji projelerinin finanse edilmesi için Bölgesel Enerji Verimliliği Programı ve Yeşil Büyüme Fonu aracılığıyla AB’den 50 milyon avro destek alacağı bildirildi.

Söz konusu desteğe ilişkin anlaşma, toplantıların ardından Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Avrupa Yatırım Bankası ve Alman Yatırım Bankası temsilcileri arasında imzalandı.

Alaturka