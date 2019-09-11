AB Komisyonu Üyeleri Belirlendi

Avrupa Birliği’nin (AB) yürütme görevini yerine getiren AB’nin Bakanlar Kurulu üyeleri belirlendi. Uzun tartışma ve hassas pazarlıkların ardından AB’nin ilk kadın başkanı Ursula Van Der Leyen, 26 üyeden birer temsilciden oluşan komiserleri açıkladı. Yeni komisyon, dev Brexit krizi ve ticaret savaşlarının yanı sıra, çevre, göç, yükselen AB karşıtlığı ve bütçe krizlerini de yönetecek.

Almanya Başbakanı Angela Merkel’e yakınlığıyla bilinen ve Merkel’in Savunma Bakanlığı’nı yapan AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, Brüksel’de kadın ve erkek eşitliğine dayalı komisyon üyelerini açıkladı. Kendisi de ilk kadın başkan ünvanını alan Von der Leyen, komisyon tarihinde ilk kez 13-13 eşit sayıda kadın ve erkek komiser atayarak, yeni bir ilke daha imza attı. İngiltere’nin 31 Ekim’de AB’yi terkedeceği düşünülerek, AB Komisyonu’nda İngiliz üye yer almadı.

Başkanlık için Van der Leyen ile yarışan AB’nin iki tecrübeli ismi, Hollandalı Komisyon Başkan yardımcısı Frans Timmermans, Başkan’ın en iddialı olduğu konuyu, “iklim değişikliği” misyonunu yüklenecek. Timmermans, Von der Leyen’in AB’nin 2050 yılında tümüyle karbon yakıtlardan çıkmasını öngören “Yeşil anlaşmayı” hayata geçirebilmek için çalışacak.

Silikon Vadisi’ne ceza yağrıdan komiser aynı görevde

Van der Leyen, komiserleri atarken, komiserlerin görevleri ile geldikleri ülkelerin sorunları arasında bağlantı kurma stratejisini izledi. Silikon Vadisi’ne verdiği rekor cezalarla ABD’nin hedefi haline gelen ve Komisyon Başkanlığı için de uzun süre adı geçen Danimarkalı kadın politikacı Margrethe Vestager, yeniden “rekabetten” sorumlu komiser oldu. Vestager, Avrupa’nın dijital çağa uyumu için yürürlüğe konan programları da denetleyecek.

Von der Leyen yeni komisyonda, koltuğu devralacağı Jean Claude Juncker’in ekibinden 8 ismi, farklı görevlere getirerek korudu. Alışılmadık biçimde, Vestager’in yeniden rekabetten sorumlu komiserliğe getirilmesi, AB’nin yazılı olmayan “bir komiser yeniden aynı göreve atanamaz” teamülüne de aykırı.

“Ticaretten sorumlu” komiserliğe getirilen İrlandalı Phil Hogan da, komisyonun diğer bir hassas görevini üstlendi. Hogan, ABD ile yaşanan ticaret savaşlarını, İrlanda’yı çok yakından ilgilendiren Brexit sonrası İngiltere ile varılacak ticaret anlaşmasını ve AB’yi sarsan diğer ülkelerle yapılacak ticaret anlaşmalarını yönetecek.

Avrupa’yı sarsan göçmen krizinden en çok etkilenen ülkelerden Yunanistan’ın adayı olarak komisyona giren Margaritis Schinas da, göçmen sorununu yöneten isim olacak.

Avrupa savunmasını oluşturmak isteyen Fransa’nın eski Savunma Bakanı ve AP milletvekili Sylvie Goulard, hakkında yolsuzluk iddiası bulunmasına rağmen “iç pazar ve savunma sanayi” komiserliğine getirildi. Goulard’ın komiser olabilmesi için Avrupa Parlamentosu’ndan onay alması gerekiyor.

Fransız adayı polis dinledi

Fransa’nın komiser adayı Sylvie Goulard hakkında, partisi MODEM’e mensup isimleri Avrupa Parlamentosu’nda çalışıyor göstererek maaş almalarını sağlamakla ilgili skandalda adı geçiyor. Van der Leyen, “Sanığın masumiyeti” ilkesini hatırlatarak, suçlamaların sadece iddia aşamasında olduğunu, listesinde yer alan her komiserin, “harika isimler” olduğunu söyledi.

Ancak , Fransız politikacının, ismi açıklandığı gün, Yolsuzlukla Mücadele ve Mali Şube merkez bürosu polislerine ifade verdiği ortaya çıktı. Sabah erken saatlerde polis merkezine gelen Goulard’ın ifadesi öğleden sonraya kadar devam etti.

Fransız kadın politikacı, AB komiserliğini kaybetmemek için parlamentoya 45 bin Euro geri ödeme yaptı. Bu ödeme Goulard’ın idari sorumluluğunu ortadan kaldırsa da, ceza soruşturmasının sürmesini engellemiyor.

Goulard, partide çalışan birisini neden AP’de danışman gösterdiği sorusuna karşılık kendisini, “Artık birlikte çalışmak istemediği asistanını katı bir şekilde işten kovmak yerine, yeni bir iş bulana kadar maaş almasına izin verdiği” sözleriyle savunuyor.

Van Der Leyen başkanlığındaki yeni komisyonun tüm yeni üyeleri 30 Eylül ve 8 Ekim tarihleri arasında, AP milletvekilleri tarafından dinlenecek. Komisyon, 22 Kasım’da AP Genel Kurulu’nda yapılacak oylamanın ardından, 1 Kasım’dan itibaren beş yıl süreyle bu görevi yerine getirecek.

Diğer görevlendirmeler

Von der Leyen’in açıkladığı listeye göre, Letonyalı Valdis Dombrovskis “finansal hizmetler komiseri” olacak. İspanyol Josep Borell Fontelles, “Uluslarararası toplumda daha güçlü bir Avrupa” misyonunu üstlenecek. Slovakyalı Maros Sefcovic “kurumlar arası ilişkilerden sorumlu komiser” olacak. Çek üye Vera Jourova, “Değerler ve şeffaflıktan”, Hırvat Dubravka Suica, “nüfus ve demokrasiden”, Avusturyalı Johannes Hahn, “İdare ve Bütçe’den”, Belçikalı Didier Reyndersi “Adalet’ten”, Bulgar Mariya Gabriel “yenilikler ve gençlikten”, Lüksemburglu Nicolas Schmit, “istihdamdan”, İtalya eski başbakanı Paolo Gentiloni “ekonomiden”, Polonyalı Janusz Wojciechowski, “tarımdan”, Portekiz Elisa Ferreira, “uyum ve reformdan”, Macar Laszlo Trocsanyi, “komşuluk ve genişlemeden “, Rum Stella Kyriakides “sağlıktan”, Romen Rovana Plumb “ulaşımdan”, Maltalı Helena Dalli de “eşitlikten” sorumlu komiser olacak.

İçişleri komiserliğini İsveçli Ylva Johansson alırken, “kriz yönetiminden” Slovenyalı Janez Lenarcic, “Uluslararası ortaklardan” Finlandiyalı Jutta Urpilainen, “Enerjiden” Estonyalı Kadri Simson ve “Çevre ve okyanuslardan” da Litvanyalı Virginijus Sinkevicius sorumlu olacak.

Arzu Çakır-Voa

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