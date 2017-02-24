AB Komisyonu üye ülkelerin ekonomilerini mercek altına aldı
Avrupa Komisyonu Euro Bölgesi’nin en büyük ekonomilerini mercek altına alındı. Avrupa Komisyonu Almanya, Fransa ve İtalya’nın çeşitli nedenlerden dolayı ekonomik sorunlar ile karşı karşıya olduğunu belirtti.
Amerika Birleşik Dveletleri başkanı Donald Trump geçtiğimiz hafta Almanya’ya yönelik kritik söylemlerde bulunmuştu. 2016 yılında resmi rakamlar Alman ekonomisinin, rekor düzeyde dış ticaret fazlası verdiğini gösteriyor. Avrupa Komisyonu bu durumun Euro Bölgesi’nde bazı sorunlara yol açtığını belirtti. Bu yüzden kamu yatırımlarının artırılmasını talep etti.
Euronews