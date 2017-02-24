AB Komisyonu üye ülkelerin ekonomilerini mercek altına aldı Reviewed by Momizat on Şub 24 . Avrupa Komisyonu Euro Bölgesi’nin en büyük ekonomilerini mercek altına alındı. Avrupa Komisyonu Almanya, Fransa ve İtalya’nın çeşitli nedenlerden dolayı ekonomi Avrupa Komisyonu Euro Bölgesi’nin en büyük ekonomilerini mercek altına alındı. Avrupa Komisyonu Almanya, Fransa ve İtalya’nın çeşitli nedenlerden dolayı ekonomi Rating: 0