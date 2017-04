AB Komisyonu: Türk yetkilileri en geniş kapsamlı uzlaşıyı aramaya davet ediyoruz (english)

Avrupa Birliği (AB), Türk yetkilileri, referandum konusu anayasa değişikliğinin uygulanmasında mümkün olan en geniş kapsamlı uzlaşıyı aramaya çağırdı.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile AB Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn, referandum sonucuna ilişkin ortak yazılı bir açıklama yaptı. Sonucun not alındığının belirtildiği açıklamada, usulsüzlük iddiaları” dahil Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) Uluslarası Gözlem Misyonunu’nun değerlendirmesinin beklendiği kaydedildi.

Anayasa değişikliğinin ve özellikle de pratikteki uygulamasının, Türkiye’nin AB adayı bir ülke ve Avrupa Konseyi üyesi yükümlülükleri ışığında değerlendirileceği ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye’yi, Avrupa Konseyi’nin olağanüstü hale ilişkin de olmak üzere endişeleri ve önerilerini ele almaya teşvik ediyoruz. Halk oylamasının yakın sonucu ve anayasa değişikliğinin kapsamlı sonuçlarına bakarak, Türk yetkilileri (anayasa değişikliğini) uygulamada mümkün olan en geniş kapsamlı uzlaşıyı aramaya davet ediyoruz.”

Statement by President Juncker, High Representative/Vice-President Mogherini and Commissioner Hahn on the referendum in Turkey

President of the European Commission Jean-Claude Juncker, High Representative for Foreign Affairs and Security Policy/Vice-President of the European Commission Federica Mogherini and Commissioner for European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations Johannes Hahn issued the following statement today:

“We take note of the reported results of the referendum in Turkey on the amendments to the Constitution, adopted by the Turkish Grand National Assembly on 21 January 2017.

We are awaiting the assessment of the OSCE/ODIHR International Observation Mission, also with regard to alleged irregularities.

The constitutional amendments, and especially their practical implementation, will be assessed in light of Turkey’s obligations as a European Union candidate country and as a member of the Council of Europe.

We encourage Turkey to address the Council of Europe’s concerns and recommendations, including with regards to the State of Emergency. In view of the close referendum result and the far-reaching implications of the constitutional amendments, we also call on the Turkish authorities to seek the broadest possible national consensus in their implementation”.

ABHaber-Tak