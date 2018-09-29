AB Komisyonu Polonya’yı Avrupa Adalet Divanı’na şikayet etti: ‘Yargı bağımsızlığı ihlal ediliyor’

Avrupa Birliği’nin (AB) yürütme organı olan Avrupa Komisyonu, ülkede hukuk devletinin en temel ilkelerinden biri olan yargı bağımsızlığını ihlal ettiği gerekçesiyle Polonya’yı birliğin en yüksek yargı organı olan Avrupa Adalet Divanı’na sevk etti.

Avrupa Komisyon, Adalet Divanı’ndan, Polonya’daki yeni yüksek yargı yasası uygulanmasını, mahkemeden nihai bir karar çıkıncaya kadar geçici bir hükümle acilen askıya almasını da istedi.

Komisyon tarafından “yargı bağımsızlığının ihlali” ve “siyasi iradenin yargıya müdahalesi” olarak algılanan yasa Polonya’da Nisan ayı başında yürürlüğe girdi.

Yasaya göre Polonya’da erkeklerde 65, kadınlarda ise 60 yaşını dolduran yargıçların emekli olması gerekiyor.

Şimdiye kadar Polonya’da hâkimler için emeklilik yaşı sınırı 70’di.

Hükümet yargıya müdahale mi ediyor?

Emeklilik yaşı sınırının indirilmesi, Polonya’da yargı sisteminde kadroların önemli ölçüde değişeceği anlamına geliyor. Bir başka deyişle bu, emeklilik mekanizması kullanılarak siyasi iradenin yargı sisteminden eski kadroları tasfiye etmesi demek.

Örneğin bu yeni yasayla ülkede bağımsız yargının en önemli kurumlarından biri olan Anayasa Mahkemesi’nin 72 hâkiminden 27’si zorunlu olarak emekliliğe sevk edilecek.

Yeni yasaya göre emekliliğe sevk edilen yargı mensupları bireysel başvuru yoluyla adalet bakanından 3 yıllık bir ek süre daha talep etme hakkına sahipler. Ancak eğer bakan bu taleplerine ret yanıtı verirse, başvurabilecekleri başka bir merci de yok.

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AB Polonya ile mahkemelik oldu

Avrupa Komisyonu, Polonya’da kabul edilen yeni yasanın hukukun bağımsızlığına aykırı olduğu ve AB yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle Varşova’yı Avrupa Adalet Divanı’nda dava etti.

Avrupa Komisyonu, Polonya Yüksek Mahkemesi yargıçlarının emeklilik yaşını 70’ten 65’e düşürmeyi öngören yeni yasanın Polonya’da hukukun bağımsızlığını zayıflattığını ve Avrupa Birliği hukuku ile uyumlu olmadığını açıkladı.

Açıklamada “Avrupa Komisyonu, Yüksek Mahkeme ile ilgili yeni Polonya yasasının yargının bağımsızlığı prensibini ihlal eden sonuçlar ürettiği gerekçesiyle Polonya’yı Avrupa Adalet Divanı’na bildirmeye karar vermiştir” denildi.

Komisyon, yasanın uygulanmasını askıya almak üzere Avrupa Adalet Divanı’ndan “geçici tedbir” almasının talep edildiğini açıkladı. Avrupa Komisyonu, Polonya’nın yeni yasayla AB anlaşmalarına olan yükümlülüklerini yerine getirmediğini duyurdu.

Yasa tartışma yaratmıştı

Polonya’da iktidardaki Hukuk ve Adalet (PiS) partisinin yeni emeklilik yaşyla ilgili getirdiği teklif, geçen Temmuz ayında yasalaşmıştı. Yasa ile 72 üyeli Yüksek Mahkeme’nin 27 üyesi emekliliğe zorlanıyor.

Polonya hükümeti yasayı yolsuzlukla mücadele ve yargı sisteminde reform ile gerekçelendiriyor. Avrupa Birliği ve Polonya’daki hükümet karşıtları ise yeni yasanın güçler ayrılığını zayıflattığını, demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü tehdit ettiğini savunuyor.

Polonya Ulusal Yargı Konseyi’nin Avrupa Yargı Konseyleri Ağı’ndaki (ENCJ) üyeliği geçen Pazartesi günü, üyeleri artık yargıçlar tarafından değil siyasetçiler tarafından atandığı ve bağımsız olmadığı gerekçesiyle askıya alınmıştı.

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-45628347

https://www.dw.com/tr/ab-polonya-ile-mahkemelik-oldu/a-45618271

Dw-Bbc