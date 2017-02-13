AB Komisyonu İngiltere’de ekonomik büyümenin yavaşlamasını bekliyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İngiltere ekonomisinin önümüzdeki yıllarda yavaşlamasının beklendiğini açıkladı.

AB Komisyonu’nun “Avrupa Ekonomi Tahminleri” raporunda geçen yılın sonunda yüzde 2 oranında büyüme kaydeden İngiltere ekonomisinin bu yılın sonunda yüzde 1,5 gelecek yıl ise yüzde 1,2 oranında büyümesinin beklendiği ifade edildi.

Raporda, İngiltere’nin ekonomik büyümesindeki yavaşlamanın ana nedeni olarak ülkenin AB’den ayrılma (Brexit) kararının yarattığı belirsizlik gösterildi.

Avro Bölgesi’nde ise ekonomik büyümenin bu yılın sonunda yüzde 1,6, gelecek yıl ise yüzde 1,8 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği bildirildi.

Bu ay başında Londra merkezli Ulusal Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (NIESR) İngiltere ekonomisinin bu yılın sonunda yüzde 1,7, gelecek yılın sonunda ise yüzde 1,9 oranında büyümesinin beklendiğini açıklamıştı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) ise AB referandumunun ardından 2017 yılı için ekonomik büyüme tahminini yüzde 0,8 olarak belirlemiş, kasım ayında yüzde 1,4 seviyesine revize etmişti. Banka en son bu ay başında 2017 yılı için ekonomik büyüme tahminini yüzde 2,0 seviyesine revize etmişti.

İngiltere Merkez Bankası 2018 yılında İngiltere ekonomisinin yüzde 1,6, 2019 yılında ise yüzde 1,7 seviyesinde büyümesini bekliyor.

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