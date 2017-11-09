AB Komisyonu glifosatı yasaklayabilir

Avrupa Birliği Komisyonu glifosat olarak bilinen tarım ilacının yasaklanmasıyla ilgili karar vermek için toplanıyor.

İlaç, Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) bağlı olan Uluslararası Kanser Araştırmalara Merkezi (IARC) tarafından 2015 yılında muhtemel kanserojen maddeler listesine eklenmişti. Buna karşılık 2016’da Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA), glifosatın insan sağlığına zararlı olmadığını söylemişti.

Avrupa birliği ülkeleri arasında bu tarım ilacının kullanımı konusunda bir uzlaşmaya varılmış değil. Fransa ve Malta karşı çıktığı halde, İspanya ilacın kullanma izninin uzatılmasından yana. Almanya ise çekimser davranıyor.

İlacın bu denli büyük bir tartışmaya sebep açmasıysa kullanımının çok yaygın olmasından kaynaklanıyor. İlacın yasaklanmasının sadece Fransa’da 2 milyar Euro’ya yakın bir zarara sebep olacağı düşünülüyor. İlaç Türkiye tarımında da çok yaygın olarak kullanılıyor. Dolayısıyla muhtemel bir yasak, Türkiye’de bu ilaç kullanılarak yetiştirilecek ürenlerin AB’ye ihraç edilemeyeceği anlamına geliyor.

AB Komisyonu 25 Ekim Pazartesi günü ilacın kullanım iznini 10 yıl daha uzatacak bir teklifte bulunmayı düşünüyordu. Fakat ülkeler arasında uzlaşmazlık üzerine bu teklifi iptal ederek, 9 Kasım Perşembe günü yeni bir teklif yapmayı kararlaştırmıştı.

Euronews