AB Komisyonu gıda kalitesi konusunda adil olmayan uygulamaların üstesinden gelmek için rehber yayınladı (english)

La Commission publie un guide pour lutter contre les pratiques déloyales en matière de qualité des denrées alimentaires

La Commission européenne a publié aujourd’hui un guide afin d’améliorer l’application de la législation de l’UE en matière de denrées alimentaires et de protection des consommateurs pour mettre fin au double niveau de qualité des denrées alimentaires, comme annoncé par le président Juncker dans son discours sur l’état de l’Union. Ce guide aidera les autorités nationales à déterminer si une entreprise enfreint la législation de l’UE lorsqu’elle vend des produits dont la qualité varie selon les pays. Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, a ainsi déclaré dans le discours sur l’état de l’Union: «Je n’accepterai pas que dans certaines régions d’Europe, les gens se voient proposer des produits alimentaires de moindre qualité que dans d’autres pays, sous des marques et des emballages pourtant identiques. Il nous reste à renforcer les moyens dont disposent les autorités nationales pour réprimer toute pratique illégale partout où elle est constatée» (voir fiche d’information). Vĕra Jourová, commissaire chargée de la justice, des consommateurs et de l’égalité des genres a, quant à elle, déclaré à ce sujet: «Présenter deux produits différents avec le même emballage et sous la même marque est une pratique trompeuse et déloyale vis-à-vis des consommateurs, qui illustre clairement le fait que nous ne pouvons résoudre les problèmes ayant une dimension transnationale qu’en travaillant ensemble au niveau de l’UE. (..). Je suis déterminée à mettre un terme à cette pratique, interdite en vertu du droit de l’UE, et à faire en sorte que tous les consommateurs soient traités sur un pied d’égalité.» Le guide énumère et décrit les préconisations de la législation de l’UE en matière de denrées alimentaires et de protection des consommateurs que les autorités doivent appliquer lorsqu’elles analysent un éventuel problème de double niveau de qualité d’un produit. Ce guide fait partie d’une série de mesures que la Commission a prises pour mettre fin à cette pratique.

