AB Komisyonu büyüme tahminlerini yükseltti (english)

AB Komisyonu ekonomiden bu yıl umutlu. Büyüme tahminlerini açıklayan Komisyon, Euro Bölgesi’nde bu yıl ve önümüzdeki yıllar ekonomik büyüme dönemi olacak.

ABD’deki yeni yönetimden kaynaklanan tereddütlere ve Britanya’nın Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılacak olmasına rağmen Avrupa Birliği Komisyonu ekonomik iyimserliğini koruyor. Komisyon 2017 yılı büyüme hızı tahminlerini yukarı çekti. Son tahminlere göre Euro Bölgesi ekonomisi bu yıl yüzde 1,6, 2018 yılında ise 1,8 oranında büyüyecek. Böylece 19 ülkenin yer aldığı ortak para bölgesinin Gayrı Safi Yurtiçi Hasılası ile ilgili tahmini büyüme hızı 0,1 puan artırılmış oldu.

AB Komisyonu’nun tahmin raporunda kış tahminleriyle ilgili belirsizliklerin alışılmışın dışında artış gösterdiği, ABD’deki Trump yönetiminin ekonomi politikalarında önemli değişiklik yaptığı ve “Britanya’nın AB’den ayrılma” görüşmelerinin sonucunu kestirmekte güçlük çekildiği belirtildi.

ABD’de beklenen vergi indiriminin konjonktüre olumlu etki yapmasının beklendiği ifade edilen tahmin raporunda doların değerlenmesinin ve genç sanayi ülkelerinde beklenen ekonomik canlanmanın AB ülkelerinin mal ve hizmet ihracına hız kazandıracağı dile getirildi.

Yunan ekonomisi de büyüyecek

Komisyon’un tahminlerine göre bütün AB’nin 2017 ve 2018 yıllarındaki büyüme hızı yüzde 1,8 olacak. Alman ekonomisinin bu yıl yüzde 1,6, 2018’de ise yüzde 1,8 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor. Sonbaharda açıklanan tahmini oranlar son rapordakinin 0,1 puan altında çıkmıştı.

Komisyon’un raporunda yaklaşık on yıldır ilk kez bütün AB ülkelerinin ekonomilerinin 2016 – 2018 yılları arasında büyüme kaydedeceği belirtildi. Sonbaharda ekonomik daralmanın süreceği tahmin edilen Yunan ekonomisinin bu yıl yüzde 0,3 oranında büyümesi bekleniyor.

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AB ekonomik tahmini Kıbrıs’ın sağlam bir ekonomik iyileşme yaşadığını söylüyor

ΚKıbrıs`ın sağlam bir ekonomik iyileşme yaşadığı ve büyümenin hafif hafif yavaşlamaya başlamakla birlikte sağlam olmaya devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Enflasyonun da bu yıl bir dereceye kadar olumlu olacağı tahmin edilirken, iş piyasasının güçlü olmasının beklendiği vurgulandı.

Risk düşürme çabalarına rağmen bankalar takipteki krediler yükünü taşımaya devam ederken devletin genel pozisyonunun da genel olarak dengeli olması bekleniyor.

Avrupa Komisyonu özellikle büyümeyi 2016`da %2,8, 2017`de %2,5 ve 2018`de %2,3 olarak tahmin ediyor, 2016`da %2,7 oranında büyüyen istihdamın , %2,2, 2018`de de %1,8 daha büyümesi, 2016`da %13,3 olan işsizlikte düşüşün 2017`de %12, 2018`de de %11 olması öngörülüyor. Benzer şekilde borçlanmanın da 2017`deki %103,2`lik düşüşten sonra (2016`da %107,4`te kalmıştı) ilk kez 2018`de %100`ün altında olacağı belirtildi. Son olarak 2016 bütçesinin sıfır açıkla dengede olacağı, 2017`nın %-0,2`lik, 2018 ve 2019 da fazlalık %0,4 olacağı kaydedildi. Yapısal açığın 2017`de %-0,7, 2018`de %-0,9 olacağı ifade edilirken dönemsel olarak tespit edilmiş açığın tamamen aynı rakamları olduğu, son olarak 2016`da %1,2 olan enflasyonun 2017`de %1,2 ve 2018`de %1,1 olacağı bildirildi.

Değerlendirmede, özel tüketimin reel Gayrı Safi Yurt İçi Hasıla`ya (GSYH) göre büyümeyi yönlendirdiği, tüketici fiyatlarını düşürerek, istihdamı artırarak ve mevcut geliri artırarak desteklediği ortaya kondu. Net ihracatın da büyümeye olumlu katkıda bulunduğu vurgulandı. Kıbrıs`ın rekor anlamda yüksek bir turizm sezonu geçirmesi, başka ülkelerdeki jeo-politik gerginlikten kaynaklanan rekabet dolayısıyla ve turist sezonunu artırmada başarılı çalışmalardan ötürü hizmet ihracatının da özellikle güçlü olduğu ifade edildi.

Bu süre içerisinde ithalatta da 2016’nın üçüncü çeyreğinde alınan hizmetlerdeki küçülmeyle beklenenden az büyüme görüldü.

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AB Euro Bölgesi büyüme ve enflasyon tahminlerini artırdı

Avrupa Birliği (AB) ekonomik görünüm raporuna göre, euro bölgesi 2017 büyüme tahmini yüzde 1.5’ten yüzde 1.6’ya, enflasyon tahminiyse yüzde 1.4’ten yüzde 1.7’ye yükseltildi.

AB Komisyonunun “2017 Kış Ekonomik Tahminler Raporu” yayımlandı.

Rapora göre, büyümenin Avro Bölgesi için bu yıl yüzde 1,6, 2018’de yüzde 1,8, ABde de ortalama büyümenin bu yıl ve 2018de yüzde 1,8 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Enflasyon oranının Avro Bölgesi’nde bu yıl yüzde 1,7, 2018’de yüzde 1,4 olması, AB’de ise ortalama enflasyonun bu yıl yüzde 1,8, 2018’de yüzde 1,7 oranında gerçekleşmesi öngörülüyor.

İşsizlik rakamlarının Avro Bölgesi’nde bu yıl yüzde 9,6, 2018’de yüzde 9,1, AB’de ise bu yıl yüzde 8,1, 2018’de yüzde 7,8 olması bekleniyor.

En hızlı Romanya, Lüksemburg ve Macaristan büyüyecek

AB üyesi 28 ülke arasında bu yıl en hızlı büyümenin Romanyada gerçekleşmesi öngörülüyor. Romanyanın bu dönemde yüzde 4,4, Lüksemburg’un yüzde 4 ve Macaristan’ın yüzde 3,5 büyüyeceği tahmin ediliyor.

Almanya’nın bu yıl yüzde 1,6, Fransa’nın yüzde 1,4, ABden ayrılma kararı alan İngiltere’nin yüzde 1,5 ve İtalya’nın yüzde 0,9 büyümesi bekleniyor. Ekonomik krizle mücadele eden Yunanistanın ise 2017’de yüzde 2,7 ve 2018’de yüzde 3,1 büyümesi öngörülüyor.

En yüksek işsizlik Yunanistanda

ABde en yüksek işsizlik oranının ekonomik krizle mücadele eden Yunanistan’da beklendiği belirtilen raporda, bu yıl işsizliğin Yunanistan’da yüzde 22, İspanya’da yüzde 17,7 ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde yüzde 12 oranında olacağı öngörüsü yer alıyor.

Küresel ekonomi

Rapor, küresel ekonomik görünüm ve Avro Bölgesinde büyük belirsizliklerin olduğuna işaret etti.

İngilterenin ABden ayrılması süreci (Brexit), Almanya, Fransa ve Hollanda gibi önemli AB üyesi ülkelerde bu yıl seçimlerin yapılacak olmasının belirsizlikleri artırdığı belirtilen raporda, ABD Başkanı Donald Trumpın ekonomi politikasının şeklinin tam olarak netleşmediği, ABDde mali teşvik paketleri ve sıkı para politikalarının beklendiği, bunun sonucunda yaşanacak faiz artışının Avro Bölgesinde yeni sorunları başlatabileceği kaydedildi.

Dw-Afp-Ajanslar

http://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/winter-2017-economic-forecast