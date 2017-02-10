AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker:Ukrayna’ya vize muafiyeti yaza yetiştirilecek

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, 14 ay önce tüm kriterleri yerine getiren Ukrayna’ya vize muafiyetinin yaz öncesi getirileceğini söyledi.

Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman, Brüksel’de AB Komisyonu Başkanı Juncker ile bir araya geldi. Daha sonra açıklamalarda bulunan Juncker, görüşmede Ukrayna’nın doğusunda son günlerde artış gösteren çatışmalar, mali destek ve vize serbestisi konularını ele aldıklarını belirtti.

Kiev’in son 3 yılda önemli reformları hayata geçirdiğini ifade eden Juncker, “Ukrayna, sergilemiş olduğu reform çalışmaları sonrasında bir şeyler almayı hak ediyor. AB’nin Ukrayna’ya makro ekonomik destek programı kapsamındaki kredi diliminin ikinci kısmı olan 600 milyon avro, birkaç hafta içerisinde serbest bırakılacak.” dedi.

Ukrayna’nın AB’nin stratejik ortağı olduğunu söyleyen Juncker, ülkenin Rusya ile yaşadığı çatışmada desteklenmesi ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Juncker, “Ukrayna vatandaşları için vize muafiyeti yaz öncesinde gerçekleşecek.” ifadesini kullandı.

Ukrayna Başbakanı Groysman da, serbest bırakılacak 600 milyon avroluk kredinin önemli olduğunu belirterek, AB’ye verdiği destek için teşekkür etti. Groysman ayrıca, AB Komisyon Başkanı Juncker’i mayıs ayında Ukrayna’da gerçekleştirilecek Eurovision şarkı yarışmasına da davet etti.

Şartları 14 ay önce karşıladı

AB Komisyonu, Ukrayna’nın vize serbestisi için belirlenen 133 kriteri, Aralık 2015’te yerine getirdiğini duyurmuştu. Ancak birlik ülkeleri, Ukrayna vatandaşlarının vizeden muaf tutulabilmeleri için gerekli durumlarda anlaşmanın askıya alınmasına olanak sağlayan “fren mekanizmasının” hayata geçirilmesini istemişti.

Aralık 2016’da, AB Komisyonu, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu, söz konusu mekanizma üzerinde anlaşmaya varmıştı. Fren mekanizması, geri kabul anlaşmalarında işbirliğinin azalması, AB’ye bir ülke üzerinden başka ülke vatandaşlarının kaçak yollarla girişinin artması, üye devletlerin güvenliklerine yönelik risklerde artış olması, vize serbestisi sağlanan ülkenin vatandaşlarının yasa dışı olarak Schengen üyesi ülkelerde kalışlarında artış olması gibi durumlarda AB’ye anlaşmayı askıya alma hakkı veriyor.

alaturka.us