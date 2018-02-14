AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’den Kıbrıs açıklaması:’Türkiye’nin davranışlarına şiddetle karşı çıkıyoruz’

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker,Türkiye ve Kıbrıs arasında Doğu Akdeniz’de yaşanan krizle ilgili konuştu. Juncker, ‘Türkiye’nin davranışlarına şiddetle karşı çıkıyoruz’ dedi.

Juncker, Doğu Akdeniz’de Türkiye ve Kıbırs arasında yaşanan gerginliği “Türkiye’nin davranışlarına şiddetle karşı çıkıyoruz” sözleriyle değerlendirdi.

Kıbrıs, İtalyan Eni şirketinin kiraladığı bir doğalgaz arama gemisinin ada açıklarında yapacağı sondaj çalışmasının Türk askeri gemileri tarafından engellendiğini söylemişti.

Avrupa Komisyonu (AK) Sözcüsü Margaritis Schinas da olayın ardından “Türkiye’yi bir kez daha, Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle iyi komşuluk ilişkilerine ve ihtilafın barışçıl bir şekilde çözülmesine doğrudan zarar veren eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz” demişti.

Yunanistan da Türkiye’nin ‘Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’deki egemenlik haklarını ihlal etmek suretiyle uluslararası hukuk çizgisinden çıktığını’ savunmuştu.

Kıbrıs Postası