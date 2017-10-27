AB Komisyonu başkanı Jean-Claude Juncker: ‘Milliyetçilik AB için büyük tehlike’ (görüntülü haber) Reviewed by Momizat on Eki 27 . AB Komisyonu başkanı Jean-Claude Juncker milliyetçiliğin AB için büyük tehlike teşkil ettiğini söyledi. Portekiz devlet televizyonu RTP’ye özel bir mülakat vere AB Komisyonu başkanı Jean-Claude Juncker milliyetçiliğin AB için büyük tehlike teşkil ettiğini söyledi. Portekiz devlet televizyonu RTP’ye özel bir mülakat vere Rating: 0