AB Komisyon Başkanı Jean Claude Juncker:‘Türkiye ile üyelik müzakeresi sürmeli’

Avrupa’dan yükselen ‘Türkiye ile üyelik müzakereleri sona ermeli’ seslerine karşın AB Komisyonu Başkanı Juncker, “Müzakerelerin sürdürülmesinden yanayım” dedi

Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Jean Claude Juncker Türkiye ile AB arasında yürütülen üyelik müzakerelerinin bitirilmesinden yana olmadığını açık bir dille söyledi. Alman kamu kanalı ARD’ye açıklamalarda bulunan Komisyon Başkanı Juncker, “Türkiye ile AB arasındaki üyelik görüşmelerinin dürüstçe bitirilmesi gerekmez mi?” sorusuna “Ben öyle düşünmüyorum” diye karşılık verdi. “Türkiyenin adım adım, bazen de büyük adımlarla AB’den uzaklaştığını düşünüyorum” Juncker, şöyle devam etti: “Bunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da birden çok kez ifade ettim. Ancak ben AB ile Türkiye arasındaki müzakerelerin, üyelik konusunu ön plana çıkartmadan, sürdürülmesinden yanayım. Üyelik bu günlerin konusu değili.” Juncker, bu konuda Ankara’da olması gereken sorumluluğun yükünü AB’ye taşımanın akıllıca bir politika olmayacağını da söyledi. Juncker, Gümrük Birliği’nin genişletilmesi konusunda ise ikilemde olduğunu söyledi. Juncker, “Bu konuda ben kendi kendimle konuşuyorum. Gerçi biz Gümrük Birliği’nin genişletilmesini tavsiye ettik, ancak son 18 ayda Türkiyede objektif haber yapan gazetecilerin özgürlüğüne yönelik çok şeyler oldu. Bu nedenle, bizim bu konuda kısıtlamalara gitmeden, burada bunu yapmamız gerektiğini söyleyemem. Türkiye ile bu konuda tartışma halindeyiz” diye konuştu.

‘189 milyon Euro ödendi’

AB’nin Türkiye’ye büyük paralar aktardığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Juncker, söz konusu 3-4 milyar Euro’dan sadece şu ana kadar 189 milyon Euro’nun ödendiğini belirtti. AB Komisyon Başkanı, Türkiye’ye geri kabul anlaşması çerçevesinde sığınmacılara yönelik verilen paraların da projelere bağlı olduğunu ve ödenen paranın Türkiye’ye değil, sığınmacılara gittiğini vurguladı. Alman basınında AB’nin sanki Türkiyeye bol keseden para aktardığı ve bunun kesilmesi gerektiği yönündeki haberleri de eleştiren Juncker, “Konuşmadan önce, bilgi sahibi olmak gerekir” dedi.

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