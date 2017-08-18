AB Komiseri Stylianides: Orman yangınlarıyla mücadelede AB Mekanizması’nı güçlendirmek önceliktir

Avrupa Komiseri Christos Stylianides, üye ülkelerin talebiyle, kontrol edilemeyen yangın veya diğer doğal afetlere yardımcı olmak amacıyla aktif hale getirilen Avrupa Birliği Afetlere Karşı Mücadele Mekanizması’nı güçlendirmeyi amaçlıyor.

Bu yaz, Mekanizmayı beş ülke aktif hale getirdi, diğer katılımcı ülkelere bölgelerindeki orman yangınlarını söndürmek için yardım talebinde bulundu. Şu ana kadar Mekanizmadan en fazla Portekiz destek gördü.

Avrupa Komisyonu’nun Sözcüsü Carlos Martin Ruiz de Gordejuela, Kıbrıs Haber Ajansı’na (KHA) yaz sezonu boyunca Mekanizma’nın Avrupa’da iki kez, Portekiz ve İtalya, ayrıca Fransa, Karadağ ve Arnavutluk tarafından aktif hale getirildiğini söyledi.

Ruiz de Gurdejuela, Komisyon’un tüm bu olaylara hemen yanıt verdiğini ve yangınla mücadele uçakları, Canadair uçakları, hava traktörleri veya helikopterler, itfaiyeci ve diğer ekipmanlar şeklinde diğer katılımcı ülkelerden hızla hareket edilerek destek alındığını anlattı.

Avrupa Müdahale Koordinasyon Merkezi’nden de söz eden Sözcü, Komisyon’un kriz yanıt merkezinin felaketleri ve dünyadaki diğer tüm krizleri izlemek için yirmi dört saat aralıksız çalıştığını bildirdi, İnsani Yardım ve Kriz Yönetimi’nden sorumlu Kıbrıs’tan Avrupa Komiseri Stylianides’in, bu kapasiteyi artırmak için çalışmasını sürdürdüğünü belirtti.

Ruiz de Gordejuela, Komiserin üye ülkelerin sorumlu bakanlarıyla düzenli temas halinde olduğunu duyurdu; “Mesajı açık ve basittir: Birlikte daha güçlüyüz. Felaketlere birlikte daha iyi müdahale edebiliriz” dedi.

Avrupa Komisyonu Sözcüsü, şu ana kadar Mekanizma aracılığıyla en fazla talebin, Haziran’da 60 kişinin ölümüne yol açacak büyük yangınlardan sonra Portekiz’den geldiğini, Mekanizmanın bu olayda üç ülkeden hızla 7 yangınla mücadele uçağı gönderdiğini, İspanya’nın da 135 itfaiyeci ve 29 araç gönderdiğini anlattı.

Son yıllarda güçlü bir hava filosu olan Fransa ve İtalya da Mekanizma aracılığıyla Avrupa Birliği’nden (AB) destek talep etti. Ruiz de Gordejuela, bunun acil durumlara Avrupa’nın müdahalesinin değerini gösterdiğini, en büyük ülkelerin bile ek AB desteği talep edebileceğini kaydetti.

Avrupa Komisyonu Sözcüsü, “Sonuçta AB Afetlere Karşı Mücadele Mekanizması, eylemde de AB dayanışmasına somut bir örnektir. Mekanizmanın güçlendirilmesi bunun için Komiser Stylianides’in önceliklerinden biridir” şeklinde konuştu.

Açıklamalarında, Kıbrıs’ta Solea bölgesinde geçen yaz yanan ormanlardan da söz eden Carlos Martin Ruiz de Gurdejuela, burada Avrupa Komisyonu’nun Yunanistan, Fransa ve İtalya’dan destek koordine ettiğini, yangını söndürmek için yangın söndürme uçakları ve helikopterler gönderildiğini anlattı.

Ruiz de Gurdejuela, “Komiser Stylianides, doğal olarak gerekli desteğin hızla sağlanması için özel bir ilgi göstermiştir” dedi.

Avrupa Birliği Afetlere Karşı Mücadele Mekanizması 2001’de, Avrupa genelinde ulusal afetlere karşı koruma yetkilileri arasında işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla kuruldu. Mekanizma içerisinde 28 AB üyesi ülkenin yanı sıra İzlanda, Karadağ, Norveç, Sırbistan, eski Makedonya Yugoslav Cumhuriyeti ve Türkiye bulunuyor.

Eurobarometer’in Mart 2017’de yaptığı bir ankete göre, yanıt verenlerin %90’ı herhangi bir üye ülkede yaşanan felaketlerle mücadele AB koordinasyonunu desteklediklerini belirttiler.

20 ülkenin “gönüllü havuzu” Avrupa ve dünya genelinde çalışmaya hazır

———————————————-

Avrupa Müdahale Koordinasyon Merkezi, ön taahhüdü katılımcı ülkeler tarafından yapılan, ani açılımlara uygun olan yardım kapasiteleri ‘gönüllü havuzu’nu yönetiyor. Ruiz de Gordejuela, “Bu, Komiser Stylianides’in görevini üstlendiğinden beri güçlendirdiği bir şey” dedi.

Sözcü, gönüllü havuzunun Ekim 2014’te kurulmasından bu yana 20 katılımcı ülke, 82 afetlerden koruma kapasitelerini bir araya getirdi. Bunlar arasında orman yangınlarıyla mücadele güçleri de var. Bunlar zamanla dünya genelinde AB operasyonlarında da kullanılacaklar.

Gönüllü havuza katılan ülkeler, uluslararası açılımları ve ulusal müdahale kapasitelerini güçlendirmek için AB mali desteğinden yararlanıyorlar, sertifika ve eğitim faaliyetlerine de katılıyorlar ve ekip nakli ve felaket bölgesine yardım maliyetlerinin %85’ini karşılayabiliyorlar.

Komisyon Sözcüsü KHA’na, üye ülkelerin, koordinasyonun herkesin yararına olacağının farkında olduklarına da dikkat çekti ve “İşbirliğimiz yıllar içinde mükemmelleşti. Üye ülkeler Avrupa Afetlere Karşı Mücadele Merkezi’nin ek değer kattığını biliyorlar” şeklinde konuştu.