AB Komiseri Günther Oettinger:AB’nin planlanan yardımı Türkiye’ye vermeyeceğiz

Almanya’da yayımlanan Bild gazetesine konuşan AB Komisyonu Bütçe ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Komiseri Günther Oettinger, Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye 2020 yılına kadar Türkiye’ye ödemeyi planladığı 4.3 milyar dolarlık üyeliğe hazırlık yardımını ödeyeceğini düşünmediğini belirtti.

Bild’e konuşan Oettinger, Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye’ye 2014 ila 2020 yılları arasında ödemeyi planladığı 4.30 milyar euroyu ödeyeceğini düşünmediğini söyledi.

Oettinger, Türkiye’deki siyasi gelişmeler nedeniyle bu paranın ödeneceğini düşünmediğini ifade etti.

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AB Komiseri Oettinger: O planlanan yardımı Türkiye’ye vermeyeceğiz

Almanya’da yayımlanan Bild gazetesine konuşan AB Komisyonu Bütçe ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Komiseri Günther Oettinger, AB’nin Türkiye’ye 2020 yılına kadar Türkiye’ye ödemeyi planladığı 4.3 milyar euro’luk üyeliğe hazırlık yardımını ödeyeceğini düşünmediğini belirtti.

Bild’e konuşan Oettinger, Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye’ye 2014 ila 2020 yılları arasında ödemeyi planladığı 4.30 milyar euro’yu ödeyeceğini düşünmediğini söyledi.

Oettinger şunları söyledi: “Bu fonun, Türkiye’yi Avrupa’ya yaklaştıracak projeler geliştirmek için kullanılması öngörülüyordu. Mesela hakim, savcı ve gazetecilerin eğitilmesi yoluyla. Türkiye’de siyasi alanda yaşanan gelişmelere bakılırsa bu tür projeler geliştirmeye devam edileceğini düşünemiyorum.”

http://www.bild.de/geld/wirtschaft/guenther-oettinger/ueber-diesel-strafen-brexit-kosten-tuerkei-milliarden-52786668.bild.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

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